Qué hacer en Santiago de Chile: templos, arquitectura y patrimonio espiritual

Caminar por Santiago es hacerlo entre templos que narran parte de su identidad. Cada iglesia, basílica o santuario cuenta una historia distinta: terremotos, reconstrucciones, órdenes religiosas, movimientos sociales, arquitectura colonial, neogótica, moderna y contemporánea.

Para quien se pregunta qué hacer en Santiago de Chile, explorar sus templos es encontrarse con un patrimonio que combina arte, espiritualidad y memoria.

Los muros hablan. Y lo que dicen es la historia profunda de la ciudad.

Catedral Metropolitana de Santiago: la piedra angular del casco histórico

Ubicada en plena Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana es uno de los templos más importantes de Chile. Su construcción comenzó en el siglo XVIII tras sucesivos terremotos que destruyeron edificaciones anteriores.

Su fachada neoclásica, diseñada por Joaquín Toesca —el mismo arquitecto del Palacio de La Moneda—, contrasta con el interior barroco americano, donde destacan:

el Altar Mayor , hecho en mármol de Carrara

, hecho en mármol de Carrara el coro tallado en madera oscura

vitrales europeos del siglo XIX

el Museo de Arte Sagrado, en el mismo complejo

La catedral es un punto imprescindible entre los templos de Santiago de Chile, tanto por su valor religioso como por su importancia patrimonial.

Quien quiera entender la fundación y evolución de la ciudad, debe comenzar aquí.

📍 Plaza de Armas s/n, Santiago Centro

Basílica del Salvador: belleza en ruinas

En pleno Barrio Brasil, la Basílica del Salvador es uno de los símbolos arquitectónicos más potentes de Santiago. Construida a fines del siglo XIX en estilo neogótico alemán, su diseño pertenece al arquitecto Teodoro Burchard.

Desde los terremotos de 1985 y 2010, su estructura ha estado dañada, lo que ha generado debates sobre restauración y patrimonio. Aun así, el templo se mantiene de pie como una cicatriz hermosa en la ciudad.

Ventanas sin vidrios, arcos quebrados, torres heridas y un esqueleto de piedra que resiste al tiempo:

caminar frente a la Basílica del Salvador es recordar que Santiago también se define por sus ruinas, por aquello que insiste en permanecer.

Es una parada fundamental para quienes buscan qué hacer en Santiago de Chile desde una perspectiva patrimonial y fotográfica.

📍 Huérfanos 1781, Santiago (Barrio Brasil)

Iglesia de San Francisco: el templo más antiguo de Chile

A un costado de la Alameda se levanta la Iglesia de San Francisco, construida en 1618. Es el edificio colonial más antiguo del país y ha sobrevivido a más de una decena de terremotos.

Su arquitectura combina el barroco colonial con transformaciones posteriores.

Entre sus detalles más importantes destacan:

la torre reconstruida tras el terremoto de 1850

tras el terremoto de 1850 retablos coloniales y pinturas religiosas

el Museo Colonial, que guarda la imagen de la Virgen del Socorro, traída por Pedro de Valdivia

El templo y el antiguo convento franciscano son Monumento Nacional y uno de los sitios religiosos más visitados entre los lugares turísticos de Chile.

📍 Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 834, Santiago Centro

Basilica de los Sacramentinos: París en Santiago

Inspirada directamente en la Basílica del Sacré-Cœur de París, la Basílica de los Sacramentinos —ubicada en el barrio Dieciocho— es una obra maestra del estilo romano-bizantino.

Inaugurada en 1920, su cúpula blanca domina el paisaje del centro sur de Santiago.

En su interior destacan:

el altar de mármol blanco

vitrales europeos

el órgano tubular histórico

mosaicos y elementos ornamentales importados desde Francia

Es uno de los templos de Santiago de Chile más imponentes y fotogénicos, ideal para quienes buscan arquitectura monumental sin salir de la ciudad.

📍 Avenida Santa Isabel 1242, Santiago (Barrio Dieciocho)

Santuario de la Inmaculada Concepción: fe sobre el Cerro San Cristóbal

En la cima del Cerro San Cristóbal, la estatua blanca de la Virgen marca uno de los puntos más icónicos de la capital. A sus pies se encuentra el Santuario de la Inmaculada Concepción, un templo sencillo pero imponente por su ubicación.

Aquí se realizan misas al aire libre, peregrinaciones y ceremonias que reúnen a miles de personas, especialmente en diciembre.

Además de su importancia religiosa, el santuario ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, lo que lo convierte en uno de los templos de Santiago de Chile más visitados por turistas.

📍 Cumbre del Cerro San Cristóbal, acceso por Pío Nono (Providencia) o Pedro de Valdivia Norte.

Iglesia Recoleta Franciscana: barroco y mestizaje

Construida en el siglo XIX, la Iglesia Recoleta Franciscana es un templo de estilo barroco latinoamericano, con elementos indígenas y europeos que se mezclan en su ornamentación.

Su fachada rosa salmón y sus torres gemelas son un sello del paisaje nortino de Recoleta.

En su interior destacan:

retablos tallados a mano

altares secundarios con imaginería popular

el convento franciscano histórico

Es un templo que encarna el mestizaje chileno en su máxima expresión arquitectónica.

📍 Recoleta 220, Recoleta.

Templo Votivo de Maipú: historia republicana

El Templo Votivo de Maipú, construido en los años 70, conmemora la Batalla de Maipú y el voto de Bernardo O’Higgins a la Virgen del Carmen.

Su arquitectura moderna, con forma de pirámide y una cruz de 63 metros, lo convierte en una obra monumental del siglo XX.

En su interior destaca:

el gran mural de fray Pedro Subercaseaux

vitrales contemporáneos

un museo histórico dedicado a la independencia

Es uno de los templos de Santiago de Chile más importantes por su vínculo directo con la historia republicana.

📍 Avenida 5 de Abril 450, Maipú.

Monasterio Benedictino de Las Condes: la luz como arquitectura

El Monasterio Benedictino, ubicado en la precordillera, es una joya de la arquitectura moderna chilena. Diseñado por los arquitectos Martín Correa y Gabriel Guarda, su construcción terminó en 1964 y es considerado una obra maestra del uso de la luz.

Aquí la espiritualidad se expresa en:

juegos de sombra y claridad

muros gruesos y silenciosos

un diseño que guía al visitante hacia la contemplación

El monasterio es Monumento Nacional y una parada imprescindible dentro de los lugares turísticos de Chile vinculados a la arquitectura.

📍 Camino Real 4331, Las Condes.

Iglesia de la Vera Cruz: patrimonio herido que sigue en pie

En pleno Barrio Lastarria, la Iglesia de la Vera Cruz es uno de los templos más emblemáticos y dolorosos de la historia reciente de Santiago.

Construida en 1852 por encargo de Manuel Vicuña, su objetivo era resguardar una supuesta reliquia de la Cruz de Cristo. El diseño original del templo pertenece al arquitecto Claudio Brunet de Baines, uno de los grandes referentes de la arquitectura chilena del siglo XIX.

Durante más de un siglo, la iglesia fue punto de encuentro para residentes, artistas y visitantes del barrio. Sin embargo, en 2019 fue gravemente afectada por un incendio que destruyó gran parte de su techumbre y estructura, dejando al descubierto vigas quemadas y muros agrietados.

A pesar del daño, el sitio no quedó abandonado. Hoy funciona como un espacio patrimonial abierto, donde se realizan:

recorridos guiados gratuitos que relatan la historia del templo

que relatan la historia del templo talleres de restauración comunitaria

conciertos acústicos y actividades culturales a cielo abierto

a cielo abierto exposiciones temporales sobre patrimonio en riesgo

sobre patrimonio en riesgo conversatorios sobre memoria urbana y arquitectura histórica

Estas actividades buscan mantener viva la presencia del templo mientras avanza el proceso de restauración definitiva.

La Iglesia de la Vera Cruz, en su belleza herida, representa un tipo de patrimonio distinto: uno que se sostiene en la memoria colectiva incluso cuando su estructura física está dañada.

Para quien busca qué hacer en Santiago de Chile desde una mirada histórica y sensible, este es uno de los lugares más potentes del centro.

📍 Dirección: Padre Luis de Valdivia 928, Barrio Lastarria, Santiago Centro

Templo Bahá’í de Sudamérica: arquitectura espiritual contemporánea

Ubicado en Peñalolén, el Templo Bahá’í de Sudamérica es uno de los edificios contemporáneos más hermosos del continente. Inaugurado en 2016, es considerado un hito mundial de arquitectura.

Diseñado por el arquitecto canadiense Siamak Hariri, se compone de 9 pétalos translúcidos de vidrio fundido que filtran la luz natural.

Cada visita ofrece:

jardines interiores y exteriores

vistas privilegiadas a la ciudad

espacios silenciosos de meditación

arquitectura simbólica y minimalista

Es uno de los templos de Santiago de Chile más visitados, gratuito y abierto a todas las personas sin distinción religiosa.

📍 Diagonal Las Torres 2000, Peñalolén

Sinagogas, mezquitas y centros de espiritualidad asiática

Santiago también alberga templos de diversas tradiciones, reflejo de su diversidad religiosa.

Comunidad Israelita de Santiago

Una de las sinagogas más importantes del país, con arquitectura moderna y fuerte énfasis cultural.

📍 Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea

Mezquita As-Salam

Primera mezquita de Chile, ubicada en Ñuñoa, de diseño islámico contemporáneo con cúpulas bajas y sala de oración amplia.

📍 Campoamor 341, Ñuñoa

Consejos para recorrer los templos de Santiago

Horarios: la mayoría cierra entre 18:00 y 20:00, pero algunos templos mantienen misas o meditaciones nocturnas.

la mayoría cierra entre 18:00 y 20:00, pero algunos templos mantienen misas o meditaciones nocturnas. Respeto: evitar fotos durante ceremonias o ingresar con alimentos.

evitar fotos durante ceremonias o ingresar con alimentos. Arquitectura: muchos templos ofrecen visitas guiadas gratuitas o de bajo costo.

muchos templos ofrecen visitas guiadas gratuitas o de bajo costo. Vestimenta: no es estricta, pero se recomienda discreción.

Santiago: una ciudad que se narra en sus templos

Explorar los templos de Santiago de Chile es descubrir su historia desde otro ángulo: no el de las avenidas modernas, sino el de las piedras silenciosas que han resistido siglos de terremotos, guerras y transformaciones sociales.

Desde la monumentalidad del Templo Bahá’í hasta las ruinas hermosas de la Basílica del Salvador, los templos son piezas vitales del relato arquitectónico de la capital.

Para quien se pregunte qué hacer en Santiago de Chile, recorrer estos espacios es caminar por una ciudad que guarda su memoria en altares, vitrales, cúpulas y muros que parecen respirar.

Son lugares donde la arquitectura se vuelve historia, y la historia, identidad.