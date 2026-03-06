Qué hacer en Santiago: Dónde almorzar bueno, bonito y barato en Barrio República

¿Aburrido del casino de tu facultad? necesitas saciar esos antojos a un precio que no te quiebre los bolsillos. Cuando el hambre ataca y te preguntas qué hacer en Santiago para encontrar un menú contundente, nutritivo y a buen precio.

Descubre acá estos cinco locales imperdibles, con sabores que van desde la auténtica comida callejera taiwanesa hasta las clásicas planchas de fuente de soda. Una ruta en el Barrio República para comer rico, probar opciones nuevas y salvar el bolsillo pagando con la Junaeb, AmiPass, Sodexo o Edenred.

Una fuente de soda con almuerzos diarios

Mesazié

Cuando se trata de resolver qué hacer en Santiago durante la ajetreada jornada universitaria, Mesazié Fuente de Soda, ubicado en Sazié 2255 se mantiene como una institución intocable del Barrio República.

Con más de 40 años de historia y en funcionamiento ininterrumpido desde 1983, este icónico local ha acompañado a generaciones de estudiantes manteniendo una propuesta fiel a la fuente de soda clásica.

Sean sus churrascos, hamburguesas y completos, o sus menús caseros diarios: que parten desde los $3.990, y cuentan con convenios para pagar con Junaeb, Pluxee, AmiPass y Edenred, ideales para comer bien y contundente sin desordenar el presupuesto.

Qué hacer en Santiago para saciar las ganas de sushi

Kyto sushi

Ganas de un sushi, entonces debes conocer este local que está cerca de la Plaza Manuel Rodríguez en Gorbea 2145.

Sea con un Sushi Burger o un el popular Sushipleto. A esto se suman opciones al plato como los tazones de Gohan, sea de pollo teriyaki o camarón. Además de handrolls y rolls de sushi: de palta, acevichado, y más.

Además, aceptan Junaeb, AmiPass, Sodexo y Edenred, perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y buscan aliviar el bolsillo.

¿Ganas de comer comida taiwanesa?

Chicken Tea

Si buscas una auténtica picada para estudiantes de comida taiwanesa en pleno Barrio República, está en Sazié 2069. Allí está Chicken Tea, una joya de comida asiática con precios accesibles.

Sea un plato de Loba Vegana (carne de soya estofada con especias sobre tallarines salteados) o el clásico Pollo Mongoliano, que puedes pedir apanado o natural junto a un tradicional arroz chaufán.

Si vas por un antojo rápido, un bubble tea, o unas bolitas fritas rellenas de arroz, espinaca y queso, o unos crujientes palitos de jibia.

Un completo gigante a precio asequible

Ok Delicias

A pasos de la Plaza Manuel Rodríguez, se encuentra Ok Delicias, en Sazié 2180, una clásica picada estudiantil de completos, churrascos, lomitos, as, pizzas y fajitas.

Y para desayunar, almorzar o una comida entre clases un completo gigante más bebida o jugo por solo $1.600. Sea pagando con Junaeb o de tu propio bolsillo, una salvación para el día de clases.

@soyandresini Buscando el mejor completo 🏆🌭. Esta vez volvimos a visitar una picada del barrio universitario. En esta oportunidad fuimos al Ok Delicias, un local que fue muy recomendado por ustedes. Díganme si están de acuerdo con mi reseña y déjenme en los comentarios su mejor picada de completos para ir a visitarla 👀🌭⬇️. Saludos ❤️. #comida #food #completo #completos🌭 #fyp ♬ sonido original – soyandresini

Qué hacer en Santiago para probar un buen pollo frito con bubble tea

Pollo Chang

Si el horario de clases aprieta y te preguntas qué hacer en Santiago para calmar el hambre con auténtico sabor asiático, Pollo Chang es una parada obligada.

Ubicado a pasos del Metro Los Héroes en Arturo Prat 231, este local se especializa en comida callejera taiwanesa, convirtiéndose en el refugio ideal para disfrutar de un clásico bao, pedir unos trocitos de pollo picante o probar su tofu crocante, bocados que alcanzan su punto perfecto al sumergirlos en salsa de soya.

Para si necesitas algo más contundente un pollo agridulce, servido con tallarines salteados y brócoli fresco, perfecto para acompañarlo con un refrescante matcha con tapioca y pops de mango.

¿El mejor dato de todos? Es un verdadero salvavidas universitario a fin de mes, ya que aceptan Junaeb, Sodexo, Edenred y Amipass.