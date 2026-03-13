Qué hacer en Santiago: dónde comer sopaipillas en todas sus variedades

Las sopaipillas son uno de los clásicos más queridos de la cocina chilena. Aunque tradicionalmente se disfrutan solas o acompañadas con pebre, hoy también existen versiones más innovadoras en la Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar esta preparación en distintas versiones, en la capital hay locales que reinterpretan las sopaipillas de diversas formas. Desde cafeterías tradicionales hasta propuestas con raíces mapuches o creaciones más modernas, estos son algunos lugares donde comer sopaipillas en todas sus variedades.

Qué hacer en Santiago: sopaipillas tradicionales y en versión sándwich

Café Villa Real

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 79, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres disfrutar una de las preparaciones más tradicionales de la cocina chilena, el Café Villa Real es uno de los lugares clásicos para comer sopaipillas en Providencia.

Ubicado a pasos del Teatro Oriente, este histórico salón de té, es conocido por su ambiente que recuerda al Santiago de los años 60. Su decoración, que muchos describen como un “winter garden”, junto con la atención tradicional de sus mozos, hacen que visitar el lugar sea casi un viaje en el tiempo.

Dentro de su carta destacan las sopaipillas pasadas, una de las preparaciones más pedidas del local. Estas se sirven calientes y bañadas en una salsa de chancaca, convirtiéndose en una opción ideal para acompañar con té o café. También se pueden pedir sopaipillas sin pasar, recién hechas y de estilo más casero.

La Yunta

1)Dirección: Tabancura 1344, Vitacura, Región Metropolitana.

2)Dirección: Av El Bosque central 18, Las Condes, Región Metropolitana.

3)Dirección: Av Manuel Montt 748, Providencia, Región Metropolitana.

La Yunta ofrece una propuesta diferente con sándwiches preparados con pan de sopaipilla. El local destaca por reinterpretar preparaciones tradicionales con ingredientes del sur de Chile.

Una de sus opciones más llamativas es el sándwich de crudo de res, que se sirve en pan de sopaipilla y se acompaña con crema ácida al ciboulette, alcaparras, pepinillos en vinagre, chucrut de repollo morado, lechuga y mayonesa.

Otra alternativa es el sándwich de sierra ahumada, que combina este pescado con mayonesa de ajo chilote negro, cilantro y limón, además de una base de lechuga y pebre de cochayuyo. El resultado es una mezcla de sabores marinos y tradicionales que convierte a la sopaipilla en un pan ideal para este tipo de preparaciones.

Qué hacer en Santiago: sopaipillas con identidad mapuche y sabores del sur

Liwen Coffee

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 499, Santiago, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres probar una versión distinta de este clásico chileno, Liwen Coffee ofrece sopaipillas inspiradas en la tradición gastronómica del pueblo mapuche.

Esta cafetería se encuentra en el Cerro Santa Lucía, dentro del espacio de exposición y venta de arte indígena, y su propuesta busca rescatar sabores ancestrales a través de preparaciones hechas a mano con ingredientes tradicionales.

Entre sus productos más llamativos están las sopaipillas mapuches, que se diferencian porque no llevan zapallo. En su lugar se preparan con harina de trigo o piñón, un fruto típico del sur del país, lo que les da una textura distinta y un sabor más intenso. Estas sopaipillas suelen servirse acompañadas de pebre con merkén ahumado.

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Willimapu

Dirección: Víctor Manuel 2250, Santiago, Región Metropolitana.

Willimapu Gastronomía Ancestral es un emprendimiento que rescata los sabores del sur del país con preparaciones inspiradas en la cocina mapuche-huilliche.

El local es impulsado por una familia huilliche, proveniente de la Región de Los Lagos, quienes llevan a Santiago sus recetas y productos tradicionales del sur. Su propuesta busca mantener viva esta herencia gastronómica a través de platos caseros.

Entre sus preparaciones más llamativas destacan las sopaipillas pasadas, elaboradas con una masa suave y servidas en una salsa de chancaca aromatizada con canela, clavo de olor y toques de naranja. Este plato se ha convertido en uno de los favoritos del lugar para quienes buscan un sabor más tradicional y casero.

Además de las sopaipillas, la carta incluye otras preparaciones típicas del sur como katutos (pan de trigo mapuche) rellenos con mermeladas o miel, café de trigo o café de maqui, además de platos más contundentes como cazuela de cordero, caldillo de congrio y sándwiches de pescado.