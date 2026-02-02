Qué hacer en Santiago: dónde comprar merchandising oficial de K-pop

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan del K-pop, recorrer tiendas especializadas en merchandising se ha convertido en un panorama imperdible dentro de la capital.

Santiago cuenta con diversos espacios donde la música, la estética y la cultura asiática se expresan a través de álbumes, accesorios y artículos de colección.

Desde locales dedicados exclusivamente a la mercancía oficial, hasta tiendas creadas por fans para fans, este recorrido por Santiago reúne puntos clave donde la cultura asiática se transforma en una experiencia cultural que conecta barrios, comunidades y pasiones compartidas.

¿Qué hacer en Santiago?: un recorrido por espacios que celebran la cultura asiática

Dico

Dirección: Eusebio Lillo 446, Local 25, Recoleta, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y eres fan del K-pop, Dico es una parada obligatoria. Esta tienda se especializa en merchandising oficial y se ha convertido en un punto de referencia para quienes siguen de cerca a sus idols favoritos.

Aquí puedes encontrar álbumes originales, lightsticks, photocards, posters y distintos productos oficiales de grupos y solistas del K-pop. Su catálogo se actualiza constantemente, por lo que es un buen lugar tanto para coleccionistas como para quienes recién comienzan a coleccionar estos productos.

Made4Fun

Dirección: BLVD Alameda 333 – Isla 1

Con presencia activa en redes como Instagram y TikTok, el espacio se ha consolidado como un punto dinámico dentro de qué hacer en Santiago si lo tuyo es coleccionar o regalar artículos con temática de tus grupos favoritos.

Su catálogo incluye una variedad de accesorios, llaveros, stickers y artículos con diseños originales. Aunque no todo es merch oficial, Made4Fun destaca por sus opciones de productos pensados para fanáticos que buscan estilo y personalidad.

¿Qué hacer en Santiago?: dónde encontrar merchandising de K-pop en Providencia

Rainy Summer

Dirección: Galería Paseo Las Palmas 2225, Local 219 (tercer piso), Providencia, Región Metropolitana.

Rainy Summer es una tienda que combina fandom, diseño y creatividad en un solo lugar. Cuenta con tienda física y online, donde encontrarás mercancía de K-pop, papelería temática y accesorios, además de artículos handmade exclusivos.

Rainy Summer ofrece productos pensados para fans que quieren expresar su gusto por la cultura asiática en su día a día, ya sea a través de accesorios, papelería o piezas especiales para su colección.

Tienda Humo

1)Dirección: Av. Nueva Providencia 1717, local W, 7500528, Providencia, Región Metropolitana.

2)Dirección: Ahumada 85, local 319, 3er Piso, Santiago Centro, Región Metropolitana.

3)Dirección: Av. Providencia 2216, Local 31A, Providencia, Región Metropolitana.

4)Dirección: Eusebio Lillo 440-446, Local 39, Recoleta, Región Metropolitana.

Este espacio ofrece una selección de productos relacionados con la cultura pop asiática y artículos temáticos relacionados con el mundo K-pop. En Tienda Humo puedes encontrar álbumes oficiales, accesorios, papelería, stickers y artículos de colección de tus grupos favoritos.

Su presencia online se complementa con su tienda física, donde puedes elegir tus productos con calma, además de recibir recomendaciones del staff si tienes dudas o quieres descubrir nuevos grupos.

@paseosantafilomena 🎶✨ ¡La Tienda Humo es tu destino K-Pop! 🎤🌟 ¿Eres fan del K-Pop? 🫰 ¡En Tienda Humo tenemos lo que necesitas para llevar tu pasión al siguiente nivel! 😍 📍 visítanos en mall paseo santa Filomena local 39, patronato. #kpop #albumes #patronato #descuentos ♬ Whiplash – aespa

Velvet Moon

Dirección: Av. Nueva Providencia 2249 Local 58, Región Metropolitana.

Velvet Moon es una tienda chilena dedicada a productos para fanáticos y coleccionistas, especialmente enfocada en artículos relacionados con el K-pop, la papelería y accesorios para organizar y proteger tus colecciones.

Esta tienda fue creada por fans para otros fans, por lo que su catálogo está pensado con atención al detalle y calidad. Puedes encontrar photocard, binders personalizados, accesorios, stickers holográficos y productos de marcas reconocidas internacionalmente importados desde Corea y Estados Unidos.