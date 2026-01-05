Qué hacer en Santiago: dónde encontrar antigüedades

Recorrer tiendas de antigüedades es una forma distinta de conocer la ciudad, donde cada local cuenta una historia con sus distintos objetos. Desde galpones históricos hasta galerías y showrooms especializados, estos lugares se han transformado en panoramas imperdibles para quienes buscan qué hacer en Santiago más allá de lo típico.

Por su trayectoria, muchos de estos espacios se han consolidado como lugares turísticos de Chile, ideales para descubrir piezas únicas, inspirarse y conectar con la memoria histórica a través del arte, el diseño y los objetos del pasado.

Galpón de Los Reyes

Dirección: Av. Brasil 1157, Santiago, Región Metropolitana.

Ubicado junto al Parque de los Reyes, este histórico galpón es una excelente opción para quienes buscan qué hacer en Santiago y recorrer uno de los espacios más emblemáticos dedicados a las antigüedades. Con más de 240 locales, reúne a una amplia comunidad de anticuarios que ofrecen objetos de los siglos XIX y XX, entre piezas chilenas y extranjeras.

El lugar antiguamente era un maestranza de ferrocarriles, que se ha ido transformando hasta llegar a ser un mercado especializado en arte y objetos antiguos.

Galería Los Pájaros

Dirección: Av. Providencia 2348, Providencia, Región Metropolitana.

Galería Los Pájaros es un espacio que reúne distintas tiendas de antigüedades, objetos vintage y piezas con historia, convirtiéndose en un punto imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de un recorrido por distintas tiendas.

En su interior es posible encontrar desde muebles antiguos y objetos decorativos hasta curiosidades únicas, lo que la transforma en un lugar ideal para explorar sin apuro y descubrir piezas especiales.

En medio de Providencia se encuentra la Galería Los Pájaros, un verdadero viaje al pasado. Ahí encontrarás antigüedades, curiosidades y tesoros únicos llenos de historia.

Antigüedades Carroza

Dirección: Av. Mapocho 1561, Santiago, Región Metropolitana.

Es un espacio dedicado a la conservación y difusión de objetos con historia, donde su enfoque está en la decoración rústica, colonial y chilena.

El lugar cuenta con un galpón de 2.000 m² donde es posible encontrar juguetes antiguos, muebles en fierro, bronce y maderas nobles, lámparas, cestería, mesones, letreros y piezas religiosas, entre muchos otros objetos vintage. Además de la venta, ofrecen servicios de restauración, decoración y tasación.

Rey del Rastro

Dirección: 8320000 Lo Espejo, Región Metropolitana.

Antigüedades Rey del Rastro es una de las tiendas más icónicas dentro de los anticuarios de Santiago. Este espacio destaca por su enorme bodega llena de objetos antiguos, muebles, radios, cámaras, televisores de perilla, vinilos, cuadros, entre otros.

Lo que comenzó como un proyecto familiar de compraventa de objetos olvidados se ha convertido en un gran lugar para coleccionistas de lo vintage. Por lo que si te preguntas qué hacer en Santiago y eres fanático de los objetos antiguos, este lugar es perfecto para ti.

Persa Bio Bío

Dirección: San Isidro 2201-2225, Santiago, Región Metropolitana.

El Persa Bio Bío es uno de los panoramas más clásicos para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutan recorrer locales llenos de historia, antigüedades y objetos únicos. Este enorme circuito reúne galpones, tiendas y puestos donde es posible encontrar desde muebles antiguos, vinilos y libros, hasta artículos vintage y ropa.

El Persa Bio Bío se ha posicionado como uno de los lugares turísticos de Chile más representativos de la cultura urbana, ideal para recorrer y descubrir verdaderos tesoros escondidos.

Antigüedades Bruce

Dirección: Avda. Providencia 2348, local 33.

Con más de 30 años de trayectoria, Antigüedades Bruce destaca por su cuidada selección de objetos antiguos y decorativos.

Su propuesta incluye piezas de plaqué, plata, estaño, cristalería francesa, lámparas, candelabros y porcelana, con una cuidada selección de objetos importados principalmente desde Francia. Hoy, el proyecto continúa como un trabajo familiar, posicionándose como parte de los lugares turísticos de Chile vinculados al diseño, el arte y las antigüedades.

Delorme Antigüedades

Dirección: Av condell 1490, Providencia, Región Metropolitana.

Ubicada en el barrio Italia, Antigüedades Delorme es un negocio familiar fundado en los años 80, que con el tiempo ha crecido hasta convertirse en un amplio espacio dedicado al arte y piezas históricas.

Especializada en muebles europeos, platería y objetos provenientes de la aristocracia chilena, la tienda también destaca por su colección de pinturas chilenas, con obras contemporáneas y grabados de artistas reconocidos.

Antigüedades Michel Nagel

Dirección: Av. Luis Pasteur 5896, Vitacura, Región Metropolitana.

Antigüedades Michel Nagel es un imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago y explorar el mundo de las antigüedades. Sus orígenes se remontan a 1890 en Bratislava y la galería se estableció en Santiago en 1948, convirtiéndose en una de las más antiguas de la ciudad.

Este showroom ofrece una selección de arte, muebles y objetos decorativos de distintas épocas, además de servicios de restauración. Actualmente continúa siendo un referente dentro de los espacios culturales que forman parte de los lugares turísticos de Chile, ideal para quienes disfrutan del arte con historia.