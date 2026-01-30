Qué hacer en Santiago: dónde tomar los mejores smoothies de la capital

Cuando sube la temperatura o simplemente aparece el antojo de algo fresco, los smoothies se transforman en una de las mejores alternativas para recargar energía. Frutales, cremosos, dulces o más equilibrados, estos batidos se han ganado un lugar en la rutina y también en los panoramas gastronómicos de la ciudad.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres descubrir opciones refrescantes más allá del café o los jugos tradicionales, esta guía reúne algunos de los mejores lugares para tomar smoothies en la capital.

Blueberry Heladería

Dirección: Av. Francisco Bilbao 910, Providencia, Región Metropolitana.

Dirección: Antonio Varas 163, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres algo fresco y distinto, Blueberry Heladería es una parada ideal para los amantes de los smoothies. Este local se ha ganado un lugar entre quienes prefieren opciones frutales, refrescantes y llenas de sabor, perfectas para cualquier época del año.

Cuenta con smoothies preparados con fruta, combinaciones cremosas y sabores intensos, además de helados que mantienen una línea fresca y colorida. Es una alternativa ideal para una pausa dulce.

Frosty Shakes

Dirección: P.º Bulnes 165, Santiago, Región Metropolitana

Frosty Shakes es una parada deliciosa para smoothies, batidos y postres en el centro de la ciudad. Ubicado en el Paseo Bulnes, en este local puedes hacer una pausa, refrescarte y probar sabores frutales hechos al momento.

Aunque su carta va más allá de los smoothies, ya que incluye granizados de fruta, milkshakes y otros postres dulces, su oferta de batidos frutales como smoothie de frutilla, smoothie de mango o smoothie tropical destaca por su sabor natural y variedad de combinaciones.

Smoothie Paraíso

Dirección: Av. Concha y Toro 26, local 207, Puente Alto, Región Metropolitana.

Este local está destinado a quienes aman lo dulce, ya que su carta combina smoothies nutritivos con otras opciones deliciosas como waffles y donas, todo pensado para una nueva experiencia.

La propuesta gira en torno a productos frescos y equilibrados, con smoothies preparados al momento que mezclan fruta, texturas cremosas y sabores que invitan a volver. Además, el ambiente relajado y la energía del lugar lo hacen ideal para una pausa durante un paseo cuando te preguntes qué hacer en Santiago.

Boost Juice

1)Dirección: Cenco Costanera, Avenida Andrés Bello 2465.

2)Dirección: Mall Plaza Oeste, Avenida Américo Vespucio 1501.

3)Dirección: Parque Arauco, Avenida Presidente Kennedy.

4)Dirección: Los Dominicos, Avenida Padre Hurtado Sur 875.

Boost Juice es un clásico para disfrutar de smoothies, jugos y batidos naturales elaborados con frutas frescas y combinaciones creativas que hacen de cada visita un panorama saludable y delicioso.

Nacida en Australia en 2000, esta cadena internacional trae a la capital chilena una variedad de opciones que combinan frutas naturales, yogurt y bases tropicales para crear smoothies vibrantes. Algunas de sus preparaciones son: Pura Pasión, Festival de Berries, Mango Magic o Skinny, entre muchos otros sabores que refrescan en cualquier momento del día.

Cacao Much

Dirección: Av. Providencia 2400, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres probar bebidas dulces, Cacao Much es un paraíso para los amantes del chocolate y los sabores intensos. Más allá de los smoothies, este café-chocolatería destaca por su amplia oferta de bebidas a base de chocolate belga, desde versiones calientes clásicas hasta opciones frías y batidos que combinan helado, cacao y fruta.

Puedes pedir tu chocolate caliente o frío con diversos toppings como Nutella, marshmallows o crema batida, o elegir entre combinaciones creativas como Banana Iced, Oreo Iced o Blue Iced. Además, el local ofrece churros, waffles y pastelería que complementan la experiencia, convirtiéndolo en una excelente parada si quieres un panorama dulce en la capital.