Qué hacer en Santiago: espacios para preparar tu propia comida

Elegir los ingredientes, cocinar a tu ritmo y ser parte activa del proceso es lo que define estas vivencias gastronómicas en la ciudad. Hoy, varios espacios apuestan por experiencias donde preparar tu propia comida a tu gusto es el centro del panorama, mezclando sabor, interacción y momentos compartidos.
Esta ruta reúne ideas originales de qué hacer en Santiago, con propuestas que se integran a los lugares turísticos de Chile desde una mirada más cercana, cotidiana y participativa.
Diez segundos Fideo de arroz
Dirección: General holley 2343, Providencia, Región Metropolitana.
Elegir los ingredientes, definir el caldo y cocinar al ritmo propio es parte de la experiencia en Diez Segundos Fideo de Arroz, un panorama distinto para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de la comida. Aquí el protagonista es el hot pot, una preparación caliente y abundante que se arma a gusto y llega a la mesa en pocos minutos.
La propuesta rescata la gastronomía tradicional de Yunnan, China, con recetas auténticas preparadas por chefs con más de 20 años de experiencia. Es un espacio cómodo y bien diseñado, ideal para disfrutar una comida interactiva y diferente.
Horario:
- Lunes a domingo: 12:00 a 21:00 hrs.
Toki Ramen
Dirección: Av Manuel Antonio Matta 1001, Quilicura, Región Metropolitana.
Dirección: Av Concha y Toro 2241, Puente Alto, Región Metropolitana.
Armar tu propio plato y decidir cada paso es parte del atractivo de Toki Ramen, un minimarket coreano donde la experiencia va más allá de comprar comida. Este espacio permite elegir el ramen, prepararlo en el lugar y personalizarlo con distintos acompañamientos por un costo adicional.
El formato es simple y rápido, compras el ramen, usas la olla disponible, agregas agua caliente y ajustas los ingredientes a tu gusto. Además, acepta Junaeb, lo que lo convierte en una alternativa accesible entre estudiantes.
Horario:
- Lunes a viernes: 12:00 a 20:00 hrs.
- Sábado y domingo: 12:00 a 19:00 hrs.
Açai Time
Dirección: Santa Monica 2043, Local 13, Santiago Centro, Región Metropolitana.
Una alternativa fresca y personalizable para sumar al listado de qué hacer en Santiago es Açai Time, un local nuevo donde la experiencia parte eligiendo la base, ya sea açaí o pitahaya, y continúa con una amplia selección de toppings que permiten que se adapte según tus gustos y antojos.
El ambiente es relajado, con un servicio cercano que acompaña el proceso y hace que preparar tu propia comida sea parte del panorama. Ideal para quienes buscan opciones livianas, entretenidas y diferentes dentro de la ciudad.
Horario:
- Lunes a domingo: 12:00 a 21:30 hrs.
Amor y Pasta
Dirección: Av. Italia 830, Providencia, Región Metropolitana.
Amor y Pastas propone una experiencia distinta donde cocinar es parte del panorama. En este espacio, las personas participan activamente en la preparación de pastas artesanales, desde amasar y cortar la masa hasta combinar ingredientes y salsas, todo en un ambiente relajado y colaborativo.
La dinámica se vive como un taller gastronómico, acompañado de música, conversación y comida compartida al final del proceso. Ideal para ir en grupo y disfrutar de una experiencia participativa que mezcla cocina italiana, aprendizaje y disfrute.
Para conocer horarios, valores y compra de tickets, revisa su página web o redes sociales oficiales.