Qué hacer en Santiago: gastronomía nacional dentro del MUT

La gastronomía chilena también se vive en espacios que hoy forman parte de los lugares turísticos de Chile, donde la tradición convive con propuestas contemporáneas. El MUT se ha consolidado como uno de esos puntos de encuentro, reuniendo sabores que representan a los chilenos en un solo recorrido.

Esta selección invita a descubrir qué hacer en Santiago a través de la cocina nacional, explorando preparaciones clásicas, proyectos familiares y recetas que siguen marcando la identidad culinaria del país.

Huentelauquén

Ubicación: Nivel -2

Huentelauquén destaca como un clásico que trae tradición gastronómica del norte chileno directamente al Mercado MUT. Tienen una historia de casi 80 años de calidad y sabor, comenzando como una estancia y lechería familiar en la década de 1940 en la Hacienda Huentelauquén, en la Región de Coquimbo, donde se especializaron en la producción artesanal de queso mantecoso con receta tradicional.

Su presencia en Santiago responde a una expansión que ha llevado sus productos más emblemáticos, como las empanadas fritas de queso y el jugo de papaya natural, a nuevos espacios. En el MUT puedes probar sus empanadas elaboradas con masa propia y queso mantecoso de la hacienda, junto a su clásico jugo de papaya, preparado con fruta cultivada en el norte.

Crudo Sin Censura

Ubicación: Nivel -2

Con más de una década de trayectoria, Crudo Sin Censura se ha consolidado como uno de los referentes del crudo en Santiago. Nacido como el primer delivery especializado en esta preparación en Chile, hoy cuenta con dos locales desde donde abastecen a distintos puntos de la capital, manteniendo una propuesta centrada en la carne cruda de calidad y sabores intensos.

Para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de la gastronomía nacional, su llegada al MUT marca un nuevo paso en su expansión, ofreciendo su clásico crudo en formato para comer en el lugar o al paso, pensado tanto para quienes circulan por el mercado como para quienes se mueven por el metro.

Hojas de Cami

Ubicación: Nivel -2

Hojas de Cami, este proyecto familiar nace como una iniciativa independiente, impulsada por el deseo de crear algo propio y con sentido.

Más que una pastelería tradicional, Hojas de Cami rescata la idea de cocinar para compartir. Sus tortas de hojarasca y preparaciones evocan mesas llenas, encuentros y recetas hechas con cariño, donde la comida se transforma en un gesto de afecto. Productos sencillos, auténticos y deliciosos que invitan a detenerse y disfrutar de esos pequeños momentos.

Pehuén

Ubicación: Nivel -2

Entre las opciones de gastronomía nacional dentro del MUT, Pehuén Mote con Huesillos representa uno de los sabores más reconocibles de la tradición chilena, ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de clásicos que nunca pasan de moda. Esta empresa familiar cuenta con más de 60 años de experiencia elaborando uno de los refrescos más emblemáticos del país.

Su propuesta mantiene la receta tradicional del mote con huesillo, ofreciendo un sabor auténtico que ha acompañado a generaciones. En el MUT, Pehuén revaloriza este clásico con un formato práctico y sustentable, demostrando que las tradiciones también pueden adaptarse a nuevos espacios sin perder su esencia.

Don César – Fuente de Soda

Ubicación: Nivel -2

Dentro del MUT, Don César rescata el espíritu clásico de la fuente de soda chilena, convirtiéndose en una parada imperdible para quienes buscan qué hacer en Santiago a través de sabores contundentes y tradicionales. Reconocido como número uno en el concurso The Top Chile 2025, este local se ha ganado un lugar entre los favoritos del público.

Su propuesta gira en torno a sándwiches XL, con opciones que van desde carne mechada, cerdo, pollo y vacuno, hasta alternativas vegetarianas y veganas. Se pueden elegir distintos tipos de pan y todos los pedidos incluyen consomé, papas fritas rústicas, ají y la clásica salsa Don Cesar.