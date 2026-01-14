Qué hacer en Santiago: hoteles para mascotas en la capital

Dejar a tu mascota al cuidado de otras personas ya no tiene por qué ser una preocupación. Hoy existen hoteles y guarderías diseñados para ofrecer seguridad, comodidad y cariño, tanto para perros como para gatos, convirtiéndose en una alternativa real dentro de qué hacer en Santiago.

En la Región Metropolitana, estos espacios también se han transformado en verdaderos lugares turísticos de Chile para quienes viajan o recorren la ciudad sin querer dejar atrás a sus compañeros peludos, ofreciendo experiencias pensadas tanto para humanos como para mascotas.

The Cool Cats House

Dirección: Av. Los Leones 1020, Providencia, Región Metropolitana.

The Cool Cats House es un espacio exclusivo para gatos en Providencia que combina hotel, hospital y consultas veterinarias, convirtiéndose en una atractiva alternativa dentro de qué hacer en Santiago para quienes buscan el mejor cuidado para sus felinos.

Todo está diseñado bajo un enfoque Cat Friendly y Fear Free para reducir el estrés y asegurar el bienestar de cada gato, con gateras individuales premium, áreas de juego, aromaterapia y atención médica personalizada. Además, los tutores pueden esperar en una cafetería con WiFi mientras acompañan a sus mascotas durante su estancia o atención.

Peluditos

Dirección: Arauco 944, Santiago, Región Metropolitana.

Peluditos es una alternativa ideal para quienes buscan un lugar confiable y acogedor donde dejar a sus mascotas en la Región Metropolitana. Ofrece hotel y guardería para perros, además de hotel exclusivo para gatos, todo en un entorno pensado para que los animales se sientan tranquilos como en casa.

El espacio funciona con amplias áreas de juego, zonas de descanso y actividades diarias que ayudan a mantener a los animales activos y felices. Su equipo de profesionales entrega atención personalizada y cariñosa, preocupándose de cada detalle del bienestar físico y emocional de las mascotas.

La Guardería de Bruno

Dirección: Sta. Patricia 2020, 8271819 La Florida, Región Metropolitana.

Si estás buscando un lugar confiable para dejar a tu perro, La Guardería de Bruno es una opción cercana y llena de cariño. Este hotel y guardería canina nació como un emprendimiento familiar, luego de no encontrar espacios realmente pensados para convivir y cuidar a mascotas.

Aquí el foco está en el bienestar real de cada perro, con atención personalizada, acompañamiento, aprendizaje y mucho afecto. Un hotel para perros donde tu compañero peludo se siente como en casa mientras tú te tomas un descanso.

Petting Lodge

Dirección: Cam. A Farellones 36333, Santiago, Lo Barnechea, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago cuando necesitas dejar a tu mascota en buenas manos, Petting Lodge es una excelente alternativa. Este hotel para mascotas nació desde la experiencia real de quienes entienden la importancia del cuidado, la adaptación y el cariño.

Aquí, los caninos encuentran un espacio pensado para su bienestar, con atención personalizada, áreas seguras y un ambiente familiar que hace que los animales se sientan como en casa mientras tú estás fuera. Ideal para vacaciones, viajes o días en que no puedes estar con ellos.