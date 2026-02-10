Home Viajes "qué hacer en santiago: jardines y espacios florales en la capital..."

Qué hacer en Santiago: jardines y espacios florales en la capital

Descubre distintos espacios verdes florales, que invitan a reconectar con la naturaleza sin salir de la Región Metropolitana. Una ruta perfecta para caminar, relajarse y descubrir el lado más natural de la capital.

Natalia Hess
Qué hacer en Santiago: jardines y espacios florales en la capital

Si necesitas una pausa del ritmo urbano, los jardines y espacios florales de la capital se presentan como una excelente alternativa para reconectar con la naturaleza sin salir de la ciudad. Desde parques botánicos hasta plazas llenas de flores, estos lugares ofrecen entornos ideales para caminar, descansar, sacar fotos o simplemente disfrutar del aire libre.

A lo largo de Santiago existen distintos espacios verdes que son educativos y comunitarios, combinando flora nativa y propuestas pensadas para todo público. Estos rincones se convierten en panoramas imperdibles para quienes buscan qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: jardines urbanos para pasear, relajarse y desconectarse

Herbarium

Dirección: Av. José Arrieta 9960, Peñalolén, Región Metropolitana.

Herbarium es un espacio verde ideal para una pausa tranquila y está abierto a la comunidad, manteniéndose gracias a aportes voluntarios, lo que refuerza su espíritu cercano y sustentable.

El parque cuenta con más de mil metros de áreas verdes y un recorrido que dura cerca de 30 minutos. Entre sus espacios destacan un jardín sensorial, una huerta orgánica, un pequeño bosque autóctono con quillayes, peumos y boldos, además de juegos infantiles. Uno de sus puntos más conocidos es el laberinto verde, que se ha convertido en un lugar turístico para quienes visitan el lugar.

Panorama Gratis en Santiago! 📍Herbarium de Peñalolén 🌷✨🧚‍♀️ #Santiago #Chile

Plaza el Rosedal

Dirección: Avenida Presidente Riesco 5330 / 5698, Las Condes, Región Metropolitana.

Ubicada dentro del Parque Araucano en Las Condes este espacio verde es conocido por sus extensos jardines de rosas, ofreciendo un espectáculo de color y aroma en pleno entorno urbano.

El rosedal funciona como un jardín público donde es posible pasear entre senderos rodeados de variedad de vegetación, ideal para caminar, hacer fotos, relajarse en sus áreas de descanso o simplemente disfrutar de un paseo tranquilo al aire libre sin salir de la ciudad.

Además, este espacio suele ser el epicentro de eventos florales como el Festival de la Rosa, que realiza actividades, ferias y talleres relacionados con la jardinería y la naturaleza.

Plaza el Rosedal una joyita oculta tiene aproximadamente 3.000 rosales y más de 160 variedades. 📍Dentro del parque Araucano Horario del parque: abierto todos los días de 6:30 a 21:00 hrs. Entrada: gratuita. Dirección: Avenida Presidente Riesco 5330 / 5698, comuna de Las Condes, Santiago de Chile #rosedalsantiago #parquearaucano #plazaelrosedal #primaveraensantiago #panoramasgratis

Qué hacer en Santiago: parques naturales para conectar con la flora nativa

Parquemet Bosque Santiago

Dirección: Cam. La Pirámide 6000, Huechuraba, Región Metropolitana.

Bosque Santiago se encuentra dentro del Parque Metropolitano de Santiago. Este centro de educación ambiental al aire libre, se extiende por unas 180 hectáreas de bosque nativo, senderos y zonas abiertas pensadas para conectar con la flora y fauna local.

El espacio propone recorridos interpretativos entre senderos rodeados de flora nativa, humedales, un vivero educativo, exhibiciones de fauna chilena y zonas de picnic, convirtiéndolo en un panorama natural gratuito ideal para familias, estudiantes o cualquier persona que quiera relajarse al aire libre. 

Bosque Santiago también desarrolla programas de educación ambiental, talleres y actividades que buscan fomentar el respeto por la naturaleza y la restauración ecológica dentro de la ciudad.

Parque Quilapilún

Dirección: Cam. Quilapilún Bajo, Colina, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y quieres conectar con la naturaleza, tienes que conocer el Parque Quilapilún, ya que es el primer jardín botánico dedicado exclusivamente a la flora nativa de la Región Metropolitana.

Inaugurado en 2012, el parque reúne cerca de 150 especies de flora mediterránea chilena, como quillay, peumo, boldo, palma chilena, añañucas y toromiros, entre muchas otras. 

El espacio es completamente gratuito y cuenta con senderos accesibles, zonas de descanso, áreas de picnic, juegos infantiles, baños, estacionamiento y guardias en la entrada. Además, es pet friendly, por lo que puedes visitarlo en familia o con tu mascota.

Una joya poco conocia, a menos de 40 minutos de Santiago: Parque Quilapilún de Colina🌵 Este museo natural tiene más de 10 años y es el primer centro de investigación y difusión de flora nativa mediterránea chilena, ¡y lo mejor de todo es que es 100% gratuito! 🌸Qué encontrarás: – Un parque con más de 200 especies de flora nativa de la zona central de Chile. – Zonas de descanso, picnic y un entretenido lugar de juegos infantiles. – Sus senderos son accesibles, tiene baños, basureros y guardias a la entrada. No requiere inscripción previa! – Un espacio petfriendly para que tu mascota también disfrute. – Tiene estacionamiento. 🕒Horarios: Abierto de martes a domingo, de 9:30 a 17:30 horas. 📍Para llegar solo debes poner en waze Parque Quilapilún. 🔍Sabías que El nombre Quilapilún significa “tres orejas” en mapudungún, por un cerro cercano cuya cima tiene tres montecitos que parecen orejas. Por eso este pulmón verde lleva ese nombre. 🌿Un llamado a cuidarlo: Este parque es un verdadero museo botánico. Puedes tocar las plantas con delicadeza, pero no cortarlas ni colectarlas. Mantente en los senderos, respeta la fauna y cuida el silencio. La seguridad y el respeto por el medio ambiente son clave para que todos podamos disfrutarlo por mucho tiempo más. Y ustedes, lo conocían?

Foto: Tripadvisor
Natalia Hess

Natalia Hess
9
