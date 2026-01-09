¿Qué hacer en Santiago?: Los mejores bowlings para ir con amigos

Salir con amigos no siempre tiene que girar en torno a comer o tomar algo. En Santiago, el bowling se mantiene como un panorama clásico que mezcla competencia amistosa, risas y tardes completas sin apuro.

Para quienes se preguntan qué hacer en Santiago y buscan un panorama grupal, entretenido y fácil de organizar, desde La Nación te recomendamos los mejores lugares para echar unas chuzas en la ciudad.

Club Providencia Bowling

Ubicado en la comuna de Providencia, este bowling es una excelente alternativa para quienes buscan un ambiente tranquilo y bien mantenido, ideal para jugar en grupo sin el ruido excesivo de los centros de entretención más masivos.

Abierto a todo público, el recinto ofrece tarifas preferenciales para socios y residentes de la comuna, y permite combinar el juego con conversación y un panorama relajado. Además, cuenta con cafetería, lo que facilita extender la visita para comer algo o tomar un café después de la partida.

Dirección y horarios

• Dirección: Avenida Pocuro 2878, comuna de Providencia.

• Horarios: Martes a sábado, de 10:45 a 20:45 horas. Domingos y festivos, de 10:45 a 18:15 horas.

@alineisrael Lo pasamos muy bien nosotros jeje les subiré más cosas que hacemos con @GabrielOjedaSoler AGENDEN CON ANTICIPACIÓN!! ♬ hurricane – mette

Bowling Happyland – Mall Plaza Vespucio

Si te encuentras en el sector sur de la capital y te preguntas qué hacer en Santiago, otra alternativa es el bowling de Happyland ubicado en Mallplaza Vespucio, en Avenida Vicuña Mackenna Oriente 7110, comuna de La Florida. Su acceso es sencillo gracias a la cercanía con la estación de Metro Vicuña Mackenna.

El espacio está pensado para mayores de 14 años y funciona únicamente por orden de llegada, por lo que se recomienda inscribirse con anticipación en la lista de espera.

@yatzury.quiroz ¿Te gusta el bowling? ¡Este plan es para ti! 👏🏽 En el nivel 3 del Mall Plaza Vespucio @mallplazacl está Happyland @happyland_chile donde puedes disfrutar de una partida llena de buena vibra. Me contaron que están abiertos de lunes a domingo desde las 11:00 am, y el último grupo entra a las 8:00 pm para jugar media hora más. Ojo, hay ciertos reglamentos que debes cumplir, así que si quieres saber cuáles son, escríbeme al DM y con gusto te mando la imagen con toda la info que encontré cuando fui. ¿Ya fuiste? ¿Te gusta el bowling? Cuéntame en los comentarios y guarda este dato para tu próxima salida 😁 Y ya sabes… sígueme en @yatzuryquiroz para más planes así de divertidos! #panoramas #datos #planes #planesdivertidos #mallplaza #mallplazavespucio #happyland #blowing #santiagodechile ♬ Hip Hop Rock – Veltonica Sound

Bowling Mampato

Si buscas un panorama que combine juego y comida, el bowling de Mampato en Lo Barnechea, ubicado en Avenida Raúl Labbé 12150, aparece como una alternativa distinta dentro de la ciudad.

Se trata, además, de la única sucursal de la cadena que cuenta con pistas de bolos, por lo que no está disponible en otros recintos Mampato.

Cada sesión tiene una duración de 50 minutos e incluye un combo por persona, con opciones como hamburguesa, pizza o mechada, acompañadas de papas fritas y una bebida, lo que permite resolver el panorama completo en un solo lugar.

Japimax

Para los fanáticos del bowling que se preguntan qué hacer en Santiago, Japimax se mantiene como una apuesta segura en pleno Barrio República. Este recinto cuenta con pistas disponibles todos los días de la semana y un enfoque centrado exclusivamente en el juego, ideal para quienes buscan un panorama clásico y sin distracciones.

El sistema de juego funciona por bloques de tiempo, con modalidades de media hora y una hora, y horarios diferenciados según día de semana o fin de semana y festivos. Cada pista permite un máximo de cinco personas, lo que facilita organizar grupos pequeños y mantener un ritmo cómodo de juego.

Dirección y horarios