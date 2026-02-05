Qué hacer en Santiago: lugares para comprar objetos japoneses y decorativos

En la capital existen espacios donde el diseño, la ilustración, el anime y los símbolos tradicionales japoneses se cruzan para dar vida a piezas decorativas con identidad propia.

Desde referencias directas al anime hasta objetos inspirados en la cultura japonesa, estas tiendas ofrecen una oportunidad para llevarse a casa pequeños detalles cargados de significado, estética y creatividad. Ya sea para decorar un espacio, iniciar una colección o encontrar un regalo especial, estos lugares se han transformado en paradas imperdibles dentro de qué hacer en Santiago.

Objetooos Tienda

Dirección: Av. Providencia 1685, Región Metropolitana.

Objetooos es una parada interesante para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren encontrar objetos decorativos con referencias a distintas culturas, entre ellas la japonesa. Aunque no es una tienda dedicada exclusivamente a Japón, su propuesta cambia constantemente y en ocasiones, incorpora selecciones especiales de objetos traídos desde Japón.

La tienda destaca por su mirada estética contemporánea y por ofrecer objetos que dialogan con la cultura japonesa desde el diseño y lo cotidiano. Ideal para quienes buscan sumar detalles distintos a su casa o regalar algo fuera de lo común.

@icz__ la tienda @Objetooos Saliendo del metro manuel montt hacia el oriente está la tienda Objetos, encontramos varias cosas de japón ahí 🥹‼️@Gaja ♬ Super – Bb trickz

Figuras DBZ Chile

Dirección: San Antonio 144, local 73, Región Metropolitana.

Si quieres llevarte a casa objetos japoneses y decorativos ligados al universo del anime, Figuras DBZ Chile es un lugar que merece aparecer en tu ruta. Esta tienda, ubicada en el corazón de Santiago Centro, se especializa en figuras coleccionables de distintos animes.

En su catálogo puedes encontrar una variedad de figuras de acción y coleccionables, perfectas tanto para fans como para quienes buscan un objeto decorativo. La tienda ofrece despacho, y aunque también realiza envíos a otras zonas del país, su local físico es ideal para quienes quieren ver y elegir las piezas en persona.

Ikigai Bazar

Dirección: Merced 832, Local 75, Santiago, Región Metropolitana.

Ikigai Bazar es una tienda imperdible para quienes buscan objetos ligados a la cultura japonesa. Su propuesta se centra en réplicas de katanas inspiradas en animes y espadas basadas en videojuegos icónicos, como The Legend of Zelda, convirtiéndose en un punto de interés tanto para fans del anime como del mundo gamer.

El local ofrece piezas decorativas pensadas para exhibición, ideales para quienes quieren sumar un objeto a su colección o darle un toque a su espacio. Ikigai Bazar se ha posicionado como un lugar donde la estética japonesa, el anime y los videojuegos se cruzan en un solo espacio.

Qué hacer en Santiago: miniaturas, anime y objetos japoneses en Boulevard Alameda

Hey Nana

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 333, Local 15 y 16, Región Metropolitana.

Hey Nana es una tienda pensada para que encuentres objetos que conectan con una de las series de anime más emblemáticas: Nana, un manga y anime japonés famoso.

La tienda ofrece accesorios, llaveros y artículos inspirados directamente en esta serie, como llaveros con los personajes Nana y Hachi, diseños temáticos y otros productos coleccionables que evocan la estética y simbolismo del anime. Estos artículos son ideales para fans de la serie.

Chiisai Mono

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 333, Santiago, Región Metropolitana.

Chiisai Mono es una tienda para comprar objetos japoneses y decorativos, especialmente si te atrae la cultura japonesa tradicional. El nombre Chiisai Mono significa literalmente “cositas pequeñas” en japonés y esa esencia está en cada una de sus piezas.

Aquí encontrarás una variedad de mini figuras coleccionables, desde los clásicos gatos de la suerte, hasta furin (campanillas de viento tradicionales), tarumas (amuletos de buena fortuna), y muchas figuras de gatos en miniatura que combinan lo tradicional con lo adorable.

La tienda también ofrece objetos decorativos en cerámica hechos a mano o con diseño inspirado en motivos japoneses, perfectos para darle un toque único y delicado a tu hogar o colección.