Qué hacer en Santiago: lugares subterráneos que tienes que conocer

Explorar qué hacer en Santiago no solo pasa por sus calles y edificios históricos, sino también por los espacios que se esconden bajo la superficie. La ciudad guarda una red de cavernas, túneles y recintos subterráneos que han sobrevivido al paso del tiempo y que hoy permiten conocer su historia desde una perspectiva cultural y lleno de memoria.

Desde cavas y antiguos túneles hasta recorridos guiados por pasadizos ocultos, estos lugares ofrecen experiencias poco convencionales que amplían la forma de recorrer la capital. Son panoramas ideales para quienes buscan salirse de lo típico y descubrir rincones menos visibles que forman parte de los lugares turísticos de Chile.

Cava del Copper

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 390, Santiago, Región Metropolitana.

Dentro del Centro de Extensión de la Universidad Católica se esconde uno de los espacios subterráneos más sorprendentes de la ciudad, la Cava del Copper, una cava del siglo XIX ubicada en el nivel -1 del edificio.

Este espacio, originalmente vinculado a la familia Lira, fue descubierto durante obras en terrenos de la universidad y rescatado para ser reconstruido. Hoy funciona como restaurante abierto al público, mientras que sobre la cava se encuentra la cafetería Copper Casa Central.

En su interior se puede disfrutar de una experiencia gastronómica que mezcla patrimonio y cocina contemporánea.

Túnel El Tinoco

Dirección: Cam. Al Volcán 590, San José de Maipo, Región Metropolitana.

A pocos minutos de Santiago, en el Cajón del Maipo y cerca de Puente Alto, se encuentra el Túnel El Tinoco. Este antiguo túnel ferroviario formó parte del tren que conectaba Puente Alto con El Volcán y quedó en abandono tras el levantamiento de las vías en 1985.

Hoy, el túnel se puede recorrer a pie en un trayecto de 600 metros de oscuridad total, por lo que es indispensable llevar linterna. El camino mezcla vestigios del patrimonio ferroviario, hasta llegar a la conocida animita de Willy, un punto rodeado de mitos y ofrendas.

Este paseo se ha convertido en un imperdible para quienes buscan experiencias distintas cerca de la capital y forma parte de los lugares turísticos de Chile.

Caverna en el Cerro Santa Lucía

Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 451, Región Metropolitana.

En pleno centro de la ciudad, el Cerro Santa Lucía esconde una caverna subterránea que desde 1995 funciona como espacio dedicado a la artesanía de pueblos originarios de Chile.

En este lugar se pueden encontrar piezas de artesanía en lana, cerámica y madera, además de souvenirs, todos elaborados y comercializados por artesanos descendientes de las culturas Aymara, Mapuche y Rapa Nui. El recorrido permite combinar patrimonio y cultura, en un entorno poco visible para muchos visitantes.

Una alternativa distinta dentro de las opciones de qué hacer en Santiago, ideal para quienes recorren el cerro y buscan conocer espacios subterráneos.

🇪🇸 ¿Sabías que bajo el Cerro Santa Lucía hay una galería subterránea llena de artesanía tradicional? Sí, justo bajo uno de los lugares más visitados de Santiago existe un pequeño mundo escondido, donde los artesanos locales mantienen vivo su oficio entre muros de piedra.

El Descenso – 20 metros bajo tierra

Dirección: Plaza de armas, Santiago, Región Metropolitana.

Gracias a Viajes Ikigai, este tour invita a descubrir qué hacer en Santiago desde una perspectiva totalmente distinta, un recorrido por los subterráneos del centro de la ciudad.

Es una experiencia guiada de dos horas que baja a túneles reales que sobrevivieron a la modernidad, donde se mezclan historia y arquitectura. El próximo recorrido disponible es el viernes 30 a las 19:30 horas, ideal para quienes quieren conocer el Santiago oculto bajo sus calles y vivir una experiencia fuera de lo común.