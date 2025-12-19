¿Qué hacer en Santiago para tu cumpleaños?: panoramas y lugares gratis 

Desde entradas al cine y restaurantes imperdibles hasta panoramas gratuitos, descubre qué hacer en Santiago para celebrar tu cumpleaños y aprovechar al máximo tu día especial.

¿Es tu cumpleaños? Felicidades, te desea el equipo de La Nación. Por eso, te invitamos a celebrar tu día especial con diversos panoramas en la capital.

Sabemos que elegir qué hacer en Santiago puede ser difícil por la gran cantidad de opciones disponibles. Por eso, recopilamos lugares gratuitos en Santiago que puedes visitar y disfrutar durante tu cumpleaños.

Entradas al Cine

Foto de Tima Miroshnichenko

Una tarde de película es una excelente opción para salir de la rutina, y Cinépolis y Cinemark celebran tu cumpleaños con entradas gratuitas, ya sea para ti o para ir con un acompañante.

Eso sí, para hacer válido el beneficio debes ser parte de sus clubes de socios.

Cinépolis : si eres miembro del Club Cinépolis, recibes 2 entradas gratis para una película 2D en sala tradicional, al presentar tu cédula de identidad.



Cinemark: al pertenecer a Muvi Club, obtienes 1 entrada liberada para funciones 2D en butaca y sala tradicional, la que puedes canjear hasta 7 días después de tu cumpleaños.

Panoramas en la capital

Otra alternativa de qué hacer en Santiago para tu cumpleaños es visitar el Buin Zoo, el Sky Costanera o KidZania, especialmente si celebras con niños.Estos espacios ofrecen beneficios especiales para cumpleaños.

En el caso del Sky Costanera, ubicado en la Gran Torre Santiago (Costanera Center), existe una promoción 2×1, que permite al cumpleañero y a un acompañante disfrutar de una vista panorámica de la capital a 300 metros de altura.

@javicj_ 📌Beneficio en el mes del cumpleaños 🎂 El mirador sky costanera se encuentra a 300 metros de altura y puedes observar vistas panorámicas de Santiago. Si te gustaría conocerlo, te cuento que en tu mes de cumpleaños, tienes el beneficio de 2×1 en la entrada. Solo debes comprar tu entrada de forma presencial y mostrar tu CI 💰Precios: Adultos (+13): $16.000 Niños (4-12): $6.000 Infantes (0-3): Gratis ⏰ L a D 10:00-22:00 horas (último ascensor subida 21:00h, boletería cierra 21:00 h) #cumpleaños #skycostanera #skycostanerachile #cumpleañosfeliz #beneficiocumpleaños #mallcostaneracenter @Mall Costanera Center ♬ Barbra Streisand (Original Mix) – Duck Sauce

En Buin Zoo, el cumpleañero tiene entrada gratuita al Bioparque y a Buin Marino, válida desde el día de su cumpleaños hasta el domingo de esa misma semana (si cae domingo, solo ese día). El beneficio aplica para todas las edades y requiere presentar cédula de identidad o certificado de nacimiento.

En KidZania, los menores de 18 años pueden ingresar gratis el día de su cumpleaños, presentando su cédula de identidad o certificado de nacimiento en el acceso.

Además, quienes estén inscritos en el club de socios B•KidZanian pueden acceder a descuentos para la celebración de cumpleaños, que van desde 5%, 10% hasta 15%, según el nivel de membresía.