Qué hacer en Santiago: picadas refrescantes para días de calor

Cuando la temperatura se eleva y no sabes qué hacer en Santiago, surgen panoramas en torno a picadas refrescantes repartidas por la ciudad. Espacios donde el descanso, el sabor y lo fresco se combinan para hacer más llevaderos los días de calor.

Desde cafés rodeados de naturaleza hasta bebidas tradicionales y heladerías artesanales, esta ruta invita a descubrir lugares turísticos de Chile desde una mirada cotidiana, poniendo el foco en esos rincones que ayudan a bajar el ritmo, hidratarse y disfrutar del verano sin salir de la capital.

Garden Coffee

Dirección: Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco 9750, La Reina, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago en un día caluroso y quieres una opción refrescante con ambiente natural, Garden Coffee es una picada ideal para incluir en tu ruta. Este café está ubicado dentro del Paseo Artes Aldea del Encuentro en La Reina, es un espacio que mezcla naturaleza, arte y gastronomía.

Garden Coffee destaca por su enfoque en ingredientes frescos y saludables, ofreciendo café de especialidad. Su ambiente verde, con mesas al aire libre y un entorno que da tranquilidad, lo convierte en una parada perfecta para quienes buscan un lugar fresco para descansar mientras exploran la ciudad.

Puinare

Dirección: Av Portugal 927, Santiago Centro, Región Metropolitana.

Puinare es una parada que aporta una sensación refrescante a tu recorrido gastronómico urbano. Más allá de sus burgers, este lugar destaca por su oferta marina, con opciones pensadas para quienes buscan platillos ligeros y sabrosos que ayudan a refrescarse cuando la temperatura sube.

Ubicado en la Avenida Portugal, el restaurante combina preparaciones de mar con influencias más clásicas de parrilla y cocina creativa, presentando alternativas como ceviche, camarón al ajillo, pulpo salteado y otras opciones con pescado y mariscos frescos que entran muy bien en días calurosos.

Brekkie

Dirección: República de Cuba 1720, Providencia, Región Metropolitana.

Este local, propone una cocina donde todo se hace en casa y se dejan de lado los alimentos procesados, aceites vegetales y azúcares refinados.

Su carta de brunch y desayunos destaca por preparaciones frescas y nutritivas, ideales para empezar el día o hacer una pausa refrescante. Desde panes de masa madre, croissants y brioche hasta platos más contundentes, donde todo apunta a una experiencia sabrosa sin ser pesada, perfecta para días de altas temperaturas.

El Rey del Mote con Huesillo

Dirección: Avenida Rondizzoni 2420, Santiago, Región Metropolitana.

Cuando se trata de combatir el calor en Santiago, hay clásicos que no fallan, y El Rey del Mote con Huesillo es uno de ellos. Este negocio familiar lleva más de 90 años preparando una de las bebidas más tradicionales y refrescantes de la cocina chilena, manteniendo intacta la receta de siempre.

Ubicado en el barrio Parque O’Higgins, detrás del Club Hípico, este pequeño y sencillo local se ha transformado en uno de esos lugares turísticos de Chile que se construyen desde la tradición y la memoria popular.

Ideal para calmar la sed y hacer una pausa en medio de la ciudad, este histórico local sigue siendo una parada obligada dentro del recorrido urbano de Santiago.

El Toldo Azul

Dirección: Isidora Goyenechea 3200, Las Condes, Región Metropolitana. Dirección: José Manuel infante 1208, Providencia, Región Metropolitana. Dirección: Luis Pasteur 5950. Y Tabancura 1530, Vitacura, Región Metropolitana (retiro).

El Toldo Azul, es una de las heladerías artesanales más queridas de Santiago, perfecta para refrescarse en días de calor mientras exploras la ciudad.

Este local de helados se ha destacado por su propuesta artesanal y de barrio, ofreciendo preparaciones elaboradas en el lugar con ingredientes de alta calidad y sin saborizantes artificiales. Con una carta de sabores clásicos, desde frutas como coco, maracuyá o frutilla, hasta combinaciones más extravagantes como palta con leche condensada o chocolate blanco con naranja.

El local se ha convertido en un lugar perfecto, especialmente cuando el termómetro sube y lo que más se antoja es algo frío y fresco. Sus helados cremosos y llenos de sabor hacen que este lugar sea una parada imperdible dentro de qué hacer en Santiago.