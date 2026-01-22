Qué hacer en Santiago: rincones que han visitado celebridades

Más allá de los escenarios y los eventos masivos, la presencia de artistas y celebridades en Santiago muchas veces se extiende a calles, parques y edificios que terminan formando parte de su paso por la ciudad. Así, distintos espacios urbanos se convierten en paradas inesperadas dentro de sus recorridos personales.

Estos recorridos abren una nueva forma de qué hacer en Santiago, siguiendo las huellas de figuras como Dua Lipa, Karina de Aespa o Lil Nas X, y redescubriendo algunos lugares turísticos de Chile.

Dua lipa – Club de la Unión

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 1091, Santiago, Región Metropolitana.

Durante su estadía en Santiago en enero de 2025, la estrella pop Dua Lipa fue vista en varios puntos emblemáticos de la ciudad que se han convertido en rincones que han visitado celebridades y que también puedes explorar tú mismo como parte de qué hacer en Santiago.

La cantante británica arribó a la capital para grabar un comercial para la marca Yves Saint Laurent, protagonizando escenas en distintas locaciones urbanas. Fue captada saliendo del Club de la Unión, un histórico y elegante club social del centro de Santiago donde también saludó a fanáticos que la esperaban. Además, se le vio grabando en el Paseo Bandera y en el Paseo Nueva York.

En 2022, en el marco de su gira mundial, también aprovechó para conocer la ciudad antes de su concierto en el Estadio Bicentenario de La Florida. Dua Lipa subió al Cerro San Cristóbal en funicular, visitó el santuario de la Virgen y disfrutó de un mote con huesillo.

Karina de Aespa – Catedral Metropolitana de Santiago

Dirección: Pl. de Armas 498, 8320341 Santiago, Región Metropolitana.

Entre los rincones que han visitado celebridades, la Catedral Metropolitana de Santiago llamó la atención de los fans del K-pop tras la visita de Karina, integrante del grupo surcoreano Aespa.

La artista recorrió este emblemático templo del centro histórico durante un viaje a Chile, registro que luego compartió en un vlog que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

En el mismo recorrido mostró otros puntos clásicos de Santiago como el Zoológico Nacional, los barrios Patronato y Bellavista, además de una escapada a la viña Concha y Toro, dando cuenta de un paseo diverso que combinó cultura, ciudad y tradición.

Sam Smith – Parque Metropolitano

Dirección: Pío Nono 450, Recoleta, Región Metropolitana.

Otro de los rincones que han visitado celebridades en Santiago es el Parque Metropolitano, también conocido como Cerro San Cristóbal, un espacio verde icónico desde donde se obtienen algunas de las mejores vistas de la ciudad.

Tras su exitoso show en Lollapalooza Chile 2024, el cantante Sam Smith decidió aprovechar un día libre para recorrer uno de los lugares turísticos de Chile, este gran parque urbano, visitado por locales y turistas. Según registros compartidos por la cuenta oficial del parque, Smith subió en el funicular y paseó por el cerro, saludando a quienes se encontraban en el lugar.

Ibai – El Portal (Ex Bahamondes)

Dirección: Pl. de Armas 946, 8320179 Santiago, Región Metropolitana.

Otro de los rincones que han visitado celebridades en Santiago es El Portal (Ex Bahamondes), un clásico lugar de completos, ubicado en el Portal Fernández Concha, frente a la Plaza de Armas. Este local es conocido por ser uno de los sitios donde nació el completo chileno.

Durante su visita a la capital, el popular streamer español Ibai Llanos no dudó en acercarse a este histórico lugar para probar esta preparación típica, grabando su reacción y compartiéndola con su audiencia. En su video, el creador de contenido elogió la versión tradicional e incluso una versión XL cargada con palta, tomate, mayonesa de papa y chucrut.

Lil Nas X – Disco Illuminati

Dirección: Antonia López de Bello 133, Recoleta, Región Metropolitana.

Por si te preguntas ¿qué hacer en Santiago? La disco Illuminati en el barrio Bellavista es uno de los clubes nocturnos que más ha llamado la atención tras la visita de figuras internacionales. Este club dirigido a disidencias, conocido por su ambiente vibrante y su presencia histórica en la vida nocturna de la capital, fue protagonista de un momento memorable durante el Lollapalooza Chile 2023.

Tras su exitosa presentación en el festival, el rapero estadounidense Lil Nas X fue captado disfrutando de la noche santiaguina en Illuminati, compartiendo con asistentes al lugar y gozando de la pista de baile junto a fanáticos que se emocionaron al verlo en persona.