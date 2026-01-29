Home Viajes "qué hacer en santiago: tiendas de ropa japonesa que tienes que co..."

Qué hacer en Santiago: tiendas de ropa japonesa que tienes que conocer

Una guía para descubrir tiendas de ropa en Santiago que se inspiran en la cultura japonesa desde el diseño, significado y propuestas locales con identidad propia.

Natalia Hess
Explorar la moda también puede ser parte de qué hacer en Santiago, sobre todo cuando se trata de propuestas que conectan con identidades, estéticas y formas de expresión. En la capital, cada vez son más los espacios que apuestan por una manera de vestir con sentido, donde la ropa se transforma en una experiencia cultural y personal.

Desde diseños minimalistas hasta estilos kawaii, góticos o alternativos, estas tiendas se inspiran directamente en la cultura japonesa, reinterpretándola desde miradas artesanales y contemporáneas. Una ruta ideal para descubrir marcas nuevas, conocer estéticas y acercarse a la moda japonesa sin salir de Santiago.

Kagi

Dirección: Gral. Holley 2335, Providencia, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te interesa la moda japonesa más allá de las tendencias, Kagi es una tienda que vale la pena conocer. Esta marca chilena toma como punto de partida la estética y filosofía japonesa para crear prendas con intención, pensadas para acompañar la vida cotidiana y perdurar en el tiempo.

Inspirada en el concepto de ikigai, Kagi propone una forma de vestir con propósito. Cada prenda está diseñada y confeccionada desde cero, explorando técnicas como el tableado. 

Kagi transforma la moda en una experiencia personal, transmitiendo sentido, identidad y coherencia estética. 

Horario: 

  • Martes a sábado: 12:00 a 20:00 hrs.

Baby Ángel

Dirección: Blvd Alameda 333, Local 09, Región Metropolitana.

Dentro de la ruta de tiendas de ropa japonesa que puedes encontrar en Santiago, Baby Ángel destaca por reinterpretar la cultura japonesa a través de estéticas como el Harajuku, Kawaii y Lolita. Esta marca chilena nació en 2020 con la propuesta de adaptar la moda japonesa alternativa al streetwear, sin perder identidad.

Todas sus prendas son hechas a mano en su propio taller, lo que se refleja en el cuidado por los colores y los acabados. Baby Ángel se caracteriza por sus vestuarios pastel, sus colecciones maximalistas y la mezcla de distintas estéticas inspiradas en la ropa japonesa.

Además trabaja con tallas inclusivas, ofrecen ropa a medida, tallas grandes ymas pequeñas, manteniendo el mismo precio del catálogo. 

Horarios:

  • Lunes a sábado: 12:00 a 19:30 hrs.
  • Domingo: 14:00 a 19:00 hrs.
Aún no conoces nuestra tienda? :3 te invito a la que vayas!!! Estamos en el Bulevard Alameda 🩷🥰 #harajukufashion #egl #chile #diseñodemoda #harajukustyle

♬ cherry bear – 茶葉のぎか

Black Cat 

Dirección: Boulevard Alameda 333 local 20, Región Metropolitana.

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te interesa explorar tiendas de ropa asiática, Black Cat es una tienda que conecta directamente con la estética alternativa y la cultura japonesa, ideal para quienes buscan propuestas distintas dentro de la moda urbana. 

Su selección de prendas y accesorios se inspira en el J-fashion, el anime y estilos oscuros y kawaii, creando una identidad marcada y auténtica. A través de sus redes sociales, la tienda también muestra ideas de outfits y lanzamientos que reflejan su universo visual.

Horarios:

  • Lunes a sábado: 11:30 a 19:30 hrs.
  • Domingo: 14:00 a 18:00 hrs.
Ven a conocer nuestra tienda ubicaba en boulevard alameda 333 local 20. Tenemos nueva colección primavera-verano en productos; faldas, vestidos, blusas, tops y muchísimo más. #chile #aesthetic #fyp #harajuku #goth

♬ bounce (i just wanna dance) – фрози & joyful

Yui-chan Store

Dirección: Avenida libertador Bernardo O’Higgins 333 isla 5

Yui-chan Store es una visita que no puedes pasar por alto, esta tienda ofrece una selección de ropa y accesorios con estética kawaii y gótica a la vez, directamente influenciada por las tendencias japonesas.

En el local puedes encontrar piezas únicas, colores suaves, estampados y looks que reflejan esa energía pop y adorable que caracteriza a la moda japonesa. La tienda también mantiene presencia activa en redes sociales, donde muestran sus últimas novedades, combinaciones de outfits y lanzamientos que te pueden inspirar para armar tu propio estilo.

Horarios:

  • Lunes a sábado: 11:00 a 20:00 hrs.
  • Domingo: 12:00 a 19:30 hrs.
De apoco volviendo a hacer contenido ❤️😭 había estado muy ocupada #kawaii #foryou #sanrio #harajuku #styleinspo

♬ som original – FÃ PAGE! Candie’s 🍬

Nanai Cherry

Dirección: Av. Nueva Providencia 2251, Local 100, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y te gusta la cultura japonesa desde un lado más artesanal y creativo, Nanai Cherry es una tienda que vale la pena conocer. Su propuesta se centra en el estilo kawaii, pero desde una mirada hecha a mano, cercana y muy personal.

Funciona como una tienda de diseño independiente, donde cada pieza refleja un trabajo artesanal y una estética dulce inspirada en el imaginario japonés. Más que seguir tendencias, apuesta por crear objetos y accesorios con identidad propia, ideales para quienes buscan algo único.

Llegaron polerones, blusas y bufandas con vibes de #magicalgirl 💗 Los esperamos en la tienda! 📍Av. Providencia 2251, local 100. Metro los leones 💗 #jojifuku #kawaii #kawaiiaesthetic #parati #jfashion #core #harajuku #gyaru #gal #chococat #mymelody #kawaiicore #ootd #chile #santiagodechile

♬ sonido original – NanaiCherry
Natalia Hess https://www.lanacion.cl

Natalia Hess
7
