Qué hacer en Santiago: un recorrido por sus fuentes de agua

Cuando se piensa en qué hacer en Santiago, pocas veces las fuentes de agua aparecen como protagonistas. Sin embargo, están repartidas por distintos puntos de la ciudad. Estas estructuras se transforman en hitos urbanos que invitan a recorrer, pausar y observar el entorno que nos rodea.

Este recorrido pone el foco en fuentes que, por su historia, diseño y entorno, también se vinculan con los lugares turísticos en Chile. Desde paseos tranquilos hasta parques y plazas emblemáticas, estas fuentes ofrecen una forma distinta de conocer Santiago.

Paseo La Villa

Dirección: Gral. Holley 50, 7510035 Providencia, Región Metropolitana.

La fuente que se encuentra en el Paseo La Villa, es uno de esos espacios que destacan por su calma y su aporte al entorno urbano. Este rincón de Providencia evoca la sensación de estar en una pequeña plaza europea.

Aunque es un rincón discreto, forma parte de los lugares turísticos de Chile desde lo cotidiano, mostrando cómo Santiago también se recorre a través de espacios pequeños, bien cuidados y pensados para el descanso en plena ciudad.

Fuente Neptuno

Dirección: Sta. Lucía 75, 8320216 Santiago, Región Metropolitana.

La Fuente Neptuno es una de las fuentes más icónicas y emblemáticas de Santiago, ubicada en el histórico Cerro Santa Lucía, un parque urbano lleno de jardines, miradores y arquitectura patrimonial.

Esta obra monumental está dedicada al dios romano del mar, Neptuno, representado en la cima de la fuente sosteniendo su tridente, junto al costado unas columnas que evocan estilos europeos.

La fuente fue construida entre 1897 y 1903, donde originalmente se instaló en el bandejón central de la Alameda antes de ser trasladada a su ubicación actual, donde hoy se erige como uno de los hitos visuales más visitados del parque.

Fuente Bicentenario

Dirección: Av. Providencia, s/n Región Metropolitana.

La Fuente Bicentenario es uno de los espectáculos de agua más llamativos de Santiago y una parada ideal para quienes buscan qué hacer en Santiago en un recorrido diferente por la ciudad. Inaugurada en 2005 como parte de las celebraciones por el Bicentenario de Chile, esta fuente se encuentra en la Plaza de la Aviación.

La fuente se caracteriza por sus más de cien surtidores para componer un espectáculo dinámico. Tradicionalmente, estos chorros interactúan con juegos de luces de colores que iluminan la plaza por la noche, ideal para pasear y tomar fotografías.

Fuente Alemana

Dirección: Merced 84, 8320119 Santiago, Región Metropolitana.

La Fuente Alemana es una de las fuentes de agua más emblemáticas dentro del Parque Forestal, y se ha consolidado como uno de los paseos clásicos de la ciudad. Esta fuente monumental fue donada por la colonia chileno-alemana.

Después de décadas la Fuente Alemana fue sometida a un proceso de restauración vinculado a las obras del Metro y la Línea 7, por el desgaste y actos de vandalismo. En octubre de 2025 fue reinaugurada, con la recuperación de detalles y un sistema de agua, consolidándose como un punto imperdible para quienes se preguntan qué hacer en Santiago.