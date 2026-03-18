Qué hacer en Viña del Mar: panoramas y actividades gratuitas para lo que queda de marzo

Los últimos días de marzo ofrecen panoramas para disfrutar con actividades que combinan cultura, música, ciencia y teatro en distintos espacios de Viña del Mar. Desde encuentros literarios hasta festivales al aire libre, hay alternativas para distintos intereses y edades, pensadas para toda la comunidad.

Si estás organizando tus próximos días o simplemente quieres salir de la rutina, estas actividades son una buena forma de aprovechar lo que queda del mes con experiencias distintas y cercanas. Una selección ideal para quienes buscan ideas de qué hacer en Viña del Mar.

Qué hacer en Viña del Mar: panoramas culturales y música en vivo para disfrutar en comunidad

Café Literario

Dirección: Av. Libertad 250, Viña del Mar, Valparaíso.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres un panorama tranquilo y cultural, el Café Literario en la Biblioteca Municipal Benjamín Vicuña Mackenna es una excelente opción para desconectarse de la rutina.

Específicamente en el Salón Harry’s del Hotel O’Higgins, la actividad invita a compartir lecturas, conversar y generar una comunidad en torno a los libros, todo en un ambiente acogedor acompañado de café. Es una instancia ideal para quienes disfrutan de la literatura.

Fecha: Jueves 19 de marzo

Hora: 14:30 hrs.

Actividad gratuita con inscripción previa

Festival Palacio de la Música

Dirección: Quillota 214, 2521141 Viña del Mar, Valparaíso.

Una de las actividades imperdibles para lo que queda de marzo es el Festival Palacio de la Música, que se realizará en el Museo Palacio Rioja.

Este evento reunirá a artistas locales en una jornada que mezcla distintos estilos musicales como rock, jazz, fusión, rap, neo soul y folclore, distribuidos en distintos espacios del recinto. Durante el día, se presentarán bandas y proyectos como Moncho Pérez Cuarteto, Triángulo de las Bermudas y Sol Bustamante, además de un homenaje al saxofonista Andrés Bonnet, donde el público también podrá participar.

El festival no sólo ofrece música en vivo, sino también una experiencia cultural más amplia, con feria de vinilos, exposiciones de arte, talleres gratuitos y un espacio infantil con cuentacuentos, ideal para asistir en familia.

Fecha: Sábado 21 de marzo

Hora: 12:00 a 20:00 hrs

Entrada gratuita (por orden de llegada)

Qué hacer en Viña del Mar: ciencia y teatro para una experiencia distinta en la ciudad

Día de la Astronomía

Dirección: Teatro Municipal de Viña del Mar, 2520451 Viña del Mar, Valparaíso.

Si te interesa la ciencia, el Día de la Astronomía en el Teatro Municipal de Viña del Mar es una alternativa distinta para aprender, ya que contará con una programación especial que mezcla ciencia y música.

Uno de los momentos más esperados será la charla del astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias, quien abordará temas del cosmos. Además, la jornada incluirá la presentación de Cosmic Strings, un proyecto que combina ciencia y música para llevar el universo al escenario.

Este panorama es ideal para todas las edades y busca acercar el conocimiento astronómico a la comunidad de manera entretenida.

Fecha: 19 de marzo

Hora: 18:00 hrs

Entrada liberada (con inscripción previa)

Junta de Vecinas N°91 – La Punto Cruz

Dirección: Sala Aldo Francia, Quillota 214, Viña del Mar, Valparaíso.

La obra Junta de Vecinas N°91 – La Punto Cruz es una alternativa cultural imperdible, por si te interesa el teatro local.

La historia se sitúa en 1991 y sigue a cuatro mujeres del Cerro Monjas que comparten sus vivencias dentro de una junta de vecinas. A través de anécdotas, tensiones y momentos emotivos, la obra retrata la vida comunitaria y la identidad de barrio.

La función se realizará en la Sala Aldo Francia del Museo Palacio Rioja, consolidando este espacio como uno de los puntos clave para disfrutar de las artes escénicas en la ciudad y saber qué hacer en Viña del Mar.