Qué se sabe del brutal maltrato a funcionario TEA del Hospital Base de Osorno

Conmoción ha generado la viralización de imágenes de las agresiones sufridas por un funcionario al interior del Hospital Base de Osorno, donde la víctima, diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue víctima de reiteradas vejaciones tales como golpes, burlas, desnudos e incluso lo raparon. Vejaciones

El hecho, que fue dado a conocer por Bío Bío Chile, reveló el crudo maltrato que sufrió una persona durante dos años.

Los propios agresores grabaron las acciones, mostrando una violenta actitud en contra de la persona que no se podía defender, recogió 24Horas.

El Hospital de Osorno confirmó el hecho aunque también anunció una denuncia por la viralización de las imágenes.

Mediante una declaración pública, el Hospital de Osorno afirmó que los hechos mencionados ocurrieron entre el 2018 y 2020, pero recién fueron conocidos públicamente este 1 de septiembre del 2025.

“En ese entonces se realizó un primer proceso de sumario y que no arrojó sanciones administrativos para los implicados”, añadió.

Sin embargo, destacó que en el año 2024, el recinto “tomó conocimiento del caso y recibió nuevos antecedentes por lo cual se dispuso la reapertura de un sumario y la denuncia al Ministerio Público por la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito”.

El hospital señaló que el proceso está “en etapa de notificación”, instruyendo las “medidas disciplinarias correspondientes y ajustadas a la gravedad de los hechos”.

El hospital denunciará de igual forma a quienes viralizaron las imágenes de las agresiones, ya que estas “son de carácter reservadas puesto que están en etapa de cierre de investigación (…) y contra quienes resulten responsables por la vulneración de antecedentes reservados que afectan a la honra y a la revictimización de la persona afectada”.

REACCIONES

El caso generó múltiples reacciones políticas, quienes pidieron de manera transversal castigos a los implicados.

El diputado Roberto Celedón (indep) sostuvo que “lo ocurrido en el Hospital Regional de Osorno revela un sadismo extremo, constitutivo de delitos de la mayor gravedad como la tortura y los apremios ilegítimos”, consignó 24Horas..

“Sus autores y cómplices son criminales que carecen de toda humanidad. Los responsables directos e indirectos deben ser expulsados de la administración pública y denunciados criminalmente. Más aún si existen videos que acreditan los hechos denunciados”, añadió.

Por su parte, la diputada Carolina Marzán (PPD) sentenció que “como autora de la ley de autismo, y miembro de la comisión de personas mayores y con discapacidad, sumando un profundo dolor, condenar categóricamente la denuncia que hemos conocido sobre torturas inhumanas en contra de un funcionario”.

“Hemos activado todas las medidas respectivas para exigir justicia sobre los hechos difundidos que constituyen un atentado a los derechos más esenciales; acciones que deben ser perseguidas penalmente y condenadas transversalmente”, finalizó.