Quería volver y tenía problemas de celos: Familia dio antecedentes por misteriosa muerte de chilena en Nueva York

Sigue sin definirse la causa de muerte de Lorena Andrea Soto Lobos, la chilena de 43 años que fue hallada sin vida la semana pasada en su departamento del Bronx, en Nueva York.

La madre de la víctima, quien reside en El Tabo, declaró en el matinal “Mucho Gusto” de Mega que su hija y su pareja “tenían problemas, él era muy celoso. Ella se quería volver a Chile porque la relación ya no daba para más”.

La mujer también sostuvo que “ella estaba aburrida porque no encontraba trabajo, tenía problemas que echaba de menos porque quería trabajar, pero no tenía papeles al día, porque llegó con visa de turista”.

Además, añadió sobre la pareja: “Me gustaría que fuera sincero conmigo y me dijera qué pasó con mi hija, esa es la angustia, saber qué pasó, porque ella había hablado hace solo un par de horas con mi nieta”.

Por su parte, Jorge Luis, pareja de Lorena, rechazó que existieran conflictos por celos. “Nunca en la vida tuve algo que ver, era el amor de mi vida”, aseguró al mismo programa.

También reconoció que “yo sabía que ella quería volver a Chile, por sus hijos, su mamá. Ya lo habíamos conversado, yo le decía que quería que estuviera bien. Entiendo a mi suegra y toda su familia que están impactadas y pueden pensar cualquier cosa”.

Sobre el día del fallecimiento, el hombre, de nacionalidad dominicana, relató que salió a realizar trámites en Manhattan mientras Lorena permanecía en el departamento que compartían con familiares suyos y otra mujer.

“La llamo varias veces para que me abra la puerta, no me contesta. Y cuando logro entrar llego a nuestra pieza y estaba cerrada. Forcejeé y la abrí con un cuchillo y ahí la pillé tendida boca abajo, ya con las manos y boca morada”, agregó.

Luego llegó la ambulancia, indicó el hombre, agregando que en primera instancia se descartó la intervención de terceros. Sin embargo, aún falta una autopsia más detallada que permita determinar la causa de muerte.

Desde la Cancillería señalaron que “a través del Consulado General de Chile en Nueva York se encuentra en contacto con la familia de la connacional fallecida, a quienes se les ha entregado asistencia y orientación consular”.