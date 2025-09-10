Home Nacional "quería volver y tenía problemas de celos: familia dio antecedente..."

Quería volver y tenía problemas de celos: Familia dio antecedentes por misteriosa muerte de chilena en Nueva York

La madre de la víctima, quien reside en El Tabo, declaró en el matinal “Mucho Gusto” de Mega que su hija y su pareja “tenían problemas, él era muy celoso. Ella se quería volver a Chile porque la relación ya no daba para más”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Sigue sin definirse la causa de muerte de Lorena Andrea Soto Lobos, la chilena de 43 años que fue hallada sin vida la semana pasada en su departamento del Bronx, en Nueva York.

La madre de la víctima, quien reside en El Tabo, declaró en el matinal “Mucho Gusto” de Mega que su hija y su pareja “tenían problemas, él era muy celoso. Ella se quería volver a Chile porque la relación ya no daba para más”.

La mujer también sostuvo que “ella estaba aburrida porque no encontraba trabajo, tenía problemas que echaba de menos porque quería trabajar, pero no tenía papeles al día, porque llegó con visa de turista”.

Además, añadió sobre la pareja: “Me gustaría que fuera sincero conmigo y me dijera qué pasó con mi hija, esa es la angustia, saber qué pasó, porque ella había hablado hace solo un par de horas con mi nieta”.

Por su parte, Jorge Luis, pareja de Lorena, rechazó que existieran conflictos por celos. “Nunca en la vida tuve algo que ver, era el amor de mi vida”, aseguró al mismo programa.

También reconoció que “yo sabía que ella quería volver a Chile, por sus hijos, su mamá. Ya lo habíamos conversado, yo le decía que quería que estuviera bien. Entiendo a mi suegra y toda su familia que están impactadas y pueden pensar cualquier cosa”.

Sobre el día del fallecimiento, el hombre, de nacionalidad dominicana, relató que salió a realizar trámites en Manhattan mientras Lorena permanecía en el departamento que compartían con familiares suyos y otra mujer.

“La llamo varias veces para que me abra la puerta, no me contesta. Y cuando logro entrar llego a nuestra pieza y estaba cerrada. Forcejeé y la abrí con un cuchillo y ahí la pillé tendida boca abajo, ya con las manos y boca morada”, agregó.

Luego llegó la ambulancia, indicó el hombre, agregando que en primera instancia se descartó la intervención de terceros. Sin embargo, aún falta una autopsia más detallada que permita determinar la causa de muerte.

Desde la Cancillería señalaron que “a través del Consulado General de Chile en Nueva York se encuentra en contacto con la familia de la connacional fallecida, a quienes se les ha entregado asistencia y orientación consular”.

La misteriosa muerte de chilena en Nueva York: Fue hallada fallecida en su departamento en el Bronx
Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Senado aprueba reponer multa por no votar y proyecto v...

La iniciativa fue aprobada por 38 votos a favor, 1 rechazo del senador Pedro Araya (PPD), quien dijo no ser parte de ningún acuerdo, y 0 abstenciones.

Leer mas
Triunfo

Delegado Durán y la realización de la Supercopa en San...

Pese a los reparos que ha mostrado Universidad de Chile, la autoridad de la Región Metropolitana aseguró este miércoles que “se verificó que las obras están avanzando de acuerdo a lo planificado” en el reducto de Independencia, y subrayó que “no hay inconvenientes para la realización de la Supercopa”.

Leer mas
Nacional

Plan de contingencia para Fiestas Patrias: más de un m...

La ministra del Ministerio de Obras Públicas, Jessica López, detalló que los días de mayor flujo vehicular serán “el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18. En tanto, el mayor flujo de retorno se registrará el sábado 20 y domingo 21 de septiembre”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/