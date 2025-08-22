Home Nacional "quintana destaca que dupla grau y garcía puede “suplir ause..."

Quintana destaca que dupla Grau y García puede “suplir ausencia” de Marcel

El senador del PPD dijo que el nuevo titular de Hacienda es “atípico para este cargo; no porque carezca de las credenciales académicas, creo que es una persona bien formada en lo económico. Ha tenido episodios que le han valido algunas críticas, y probablemente algunas desconfianzas del sector, pero creo que tiene condiciones”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El senador Jaime Quintana (PPD) planteó que el trabajo conjunto de los nuevos ministros de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), y de Economía, Álvaro García (PPD), puede “suplir la ausencia” de Mario Marcel.

En conversación con Radio Cooperativa, Quintana dijo que “Marcel merece homenajes como el que hizo el Presidente ayer. Este Gobierno partió con muchas dificultades en lo económico, no solo del punto de vista programático, sino que de la realidad: inflación galopante, un crecimiento esquivo, y finalmente, logró estabilizar la economía y dejarla en condiciones mucho mejores para lo que resta de este Gobierno, y para el que venga”.

Respecto al nombramiento de Grau, el parlamentario afirmó que es “atípico para este cargo; no porque carezca de las credenciales académicas, creo que es una persona bien formada en lo económico. Ha tenido episodios que le han valido algunas críticas, y probablemente algunas desconfianzas del sector, pero creo que tiene condiciones”.

“Va a tener una prueba de fuego, que es la Ley de Presupuesto, pero la colaboración que le aporta García, que es una persona que entiende bien lo macroeconómico… si actúan como una dupla colaborativa, creo que se va a suplir la ausencia de Marcel”, aseveró.

Añadió que García “es una persona que puede hacer una tremenda contribución en el área económica, pero como dupla económica también”.

Por otro lado, el senador comentó sobre la salida de Esteban Valenzuela del Ministerio de Agricultura y aseguró que “es una señal política del Gobierno: no podía no tener consecuencias lo que hizo el partido de Valenzuela, porque hay límites cuando se está conformando una coalición, que era la aspiración del Presidente”.

“Creo que el Presidente dio una señal política que pocos se atreven a dar, y eso no es contra Valenzuela”, precisó.

Quintana recalcó que “muchas veces los mandatarios rehúsan hacer esto para no comprarse problemas, pero el Presidente quiso dar una señal de coherencia al resto. O sea, no da lo mismo cuando estamos construyendo el futuro de una coalición. ¿Qué coalición ofrecemos si reclutamos a cualquiera? Me puede merecer mucho respeto el trabajo que hizo (Valenzuela), pero son personas que se alejan de nuestras ideas, entonces es una dificultad”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Economía

Codelco alcanzó 634 mil toneladas de producción propia...

En el primer semestre destacaron los aumentos de producción en las divisiones Ministro Hales y El Teniente, además del proyecto estructural Rajo Inca en Salvador, que se encuentra en etapa de ramp up (proceso de aumento gradual de la producción) desde diciembre pasado y que suma un aporte de 17 mil toneladas en este primer semestre.

Leer mas
Nacional

Elizalde confirma que dos hinchas de la U siguen inter...

El ministro del Interior reiteró que “es evidente que la organización no estuvo a la altura de lo que se requería” e informó que el consulado chileno está trabajando para entregar un salvoconducto que les permita ingresar al país a los hinchas que fueron liberados.

Leer mas
Vanguardia

VIDEO: Así es el resort solo para norcoreanos de Kim J...

Corea del Norte inauguró un complejo turístico en su costa oriental del mar de Japón. Los medios estatales, controlados por el aparato del régimen, aseguran que el líder autoritario Kim Jong-un espera que este sea el “primer paso” para un mayor desarrollo del sector turístico del país, cerrado a cal y canto para turistas internacionales, excepto grupos muy reducidos de ciudadanos rusos.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/