Quintana: “Este Gobierno ha estado abierto a distintas opiniones sobre seguridad”

El timonel del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, valoró que el Gobierno ha escuchado todos los puntos de vista en materia de seguridad, que “no ha sido inflexible”, y que no es verdad que el Presidente Gabriel “no esté encima” de esta crisis; “muy por el contrario”.



El senador respondió así a las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien llamó al Presidente a liderar una política contra el crimen organizado con medidas concretas, y además apuntó a no tener más reuniones, “porque de reuniones estamos todos cansados”.



En conversación con Radio Cooperativa, el parlamentario declaró que “lo peor es que prolifere la opinología en periodos de crisis. Y claro, bienvenidas son las propuestas, y yo creo que el Gobierno en esto ha tenido apertura a escuchar distintas opiniones, ya que si hay un Gobierno que no ha sido inflexible en materia de seguridad, ha sido este”.



“El Presidente, sobre todo desde el 2023 en adelante, empezó una estrategia muy intensa, fuerte, presidiendo los comités de seguridad, no es que el Presidente no esté encima de los temas de seguridad, muy por el contrario”, agregó.



“Aquí hay muchos otros temas que incluso formaban parte del programa transformador de gobierno que pasaron a segundo plano, porque esta es la prioridad, y en esto estamos apoyando”, insistió Quintana.

“Este es el Gobierno que puso los militares en la frontera norte, y seguramente todavía hay que hacer más. Yo estoy convencido que en materia legislativa podemos avanzar más en lo que es el ingreso irregular al país”, recordó el parlamentario.



“El Presidente está al frente, está en los temas que tiene que estar y mucho más allá de eso, o sea encabeza los comités de seguridad y todos los lineamientos, el tener militares en la frontera, el tener un incremento presupuestario, ha sido el Presidente que ha estado encima de eso. Entonces, yo no sé qué rol puede tener el Presidente”, sostuvo el senador Quintana.



“Las reuniones son necesarias en este tipo de cosas; las coordinaciones son reuniones, lo que pasa es que ni las policías salen a la calle a tontas y a locas sin antes una coordinación previa. Siempre van a haber reuniones, yo no veo cómo se puedan sustituir, pero pensar que el Presidente tiene que ser el comandante que está en la calle, eso no ocurre ni en las guerras”, añadió.



Consultado por los emplazamientos de la oposición, que piden que se trasparente la presunta candidatura presidencial de Michelle Bachelet, tras aparecer en algunos eventos públicos, Quintana dijo que “ella ha sido muy categórica, muy tajante en distintas reuniones públicas y privadas, y no veo que ella esté en eso”.



“Al revés, creo que la presidenta Bachelet, que ha hecho una contribución importante a la unidad siempre, teniendo una actitud generosa, y va a terminar jugando un rol como el de Obama con Kamala Harris, como en el proceso eleccionario en Estados Unidos”, finalizó Jaime Quintana.