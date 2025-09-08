Realizan histórico hallazgo a pasos del Faro de La Serena: sería una antigua edificación

Gran curiosidad generó en La Serena el hallazgo de una hilera de bloques en medio de la arena, ubicada a solo 500 metros al norte del Faro Monumental, en la Región de Coquimbo.

Tras los fuertes oleajes registrados entre mayo y julio, quedó expuesta una misteriosa estructura compacta y semicircular conformada por una hilera de bloques.

De acuerdo a El Mercurio, la construcción podría corresponder a bloques de piedra unidos con restos de escoria provenientes de la antigua fundición que Carlos Lambert, ingeniero en minas y empresario franco-chileno, tuvo en el sector de Las Compañías.

Tras el descubrimiento, el municipio de La Serena implementó un plan de resguardo y cerró de inmediato el perímetro con cintas de seguridad, con el fin de preservar el hallazgo que ha despertado el interés de investigadores, historiadores y vecinos de la Avenida del Mar.

ORIGEN DEL HALLAZGO

Si bien no existe consenso sobre su procedencia, se han planteado distintas hipótesis. Algunas apuntan a restos relacionados con el sistema defensivo de la ciudad, mientras que otras sugieren que correspondería a una edificación más reciente vinculada al esparcimiento de familias serenenses.

En conversación con el citado medio, el historiador serenense Raúl Campos señaló que “aunque su origen exacto aún se desconoce, se presume que pudo haber funcionado como basamento para algún tipo de defensa levantada durante los periodos en que la ciudad se vio amenazada en el siglo XIX, como en la guerra Hispano-Sudamericana o en la Guerra del Pacífico”.

Según precisó, en “ambos conflictos se registró la construcción de fortificaciones defensivas, documentadas en mapas de la época, aunque esta estructura no aparece representada en dichos planos”.

El especialista agregó otra posibilidad: que los bloques pudieran integrar “la antigua infraestructura playera destinada a los bañistas de inicios del siglo XX”, recordando que “en ese sector se instalaron baños y servicios asociados al antiguo Chalet de la Playa, una casona de recreo que atendía a los visitantes del balneario”.

Campos subrayó que, “si bien no existe certeza sobre su función original, este hallazgo confirma el carácter dinámico del litoral serenense. Hace algunos años, por ejemplo, el oleaje dejó al descubierto los restos de una embarcación antigua. Así, no resulta sorprendente que el mar y los cambios ambientales continúen revelando construcciones olvidadas”.

Asimismo, planteó otras hipótesis que van desde un posible uso delimitativo entre terrenos y el humedal, hasta la existencia de un antiguo pozo ligado al encauce de agua. Autoridades locales destacaron que la estructura podría transformarse en un hito turístico de relevancia para La Serena, ciudad que recientemente celebró sus 481 años.