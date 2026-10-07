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Realizan rescate aéreo de personas aisladas en el río Mapocho en Talagante

El procedimiento se inició aproximadamente a las 10:35 horas, luego de que, a través de la central de Comunicaciones de Carabineros, se solicitara la concurrencia de personal de la Prefectura Aérea hasta el sector de calle Borde Río con calle del Maule, próximo a la ribera del río.

Patricia Schüller Gamboa
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Realizan rescate aéreo de personas aisladas en el río Mapocho en Talagante

Carabineros de la Prefectura Aérea activaron un procedimiento de emergencia para ir en rescate de un grupo de siete personas que se encontraban aisladas en un sector del río Mapocho, en la comuna de Talagante, Región Metropolitana.

El procedimiento se inició aproximadamente a las 10:35 horas, luego de que, a través de la central de Comunicaciones de Carabineros, se solicitara la concurrencia de personal de la Prefectura Aérea hasta el sector de calle Borde Río con calle del Maule, próximo a la ribera del río Mapocho.

De acuerdo con la información, en el lugar permanecían aislados cinco adultos y dos menores de edad, quienes se encontraban en una especie de islote al interior del cauce del río.

Ante esta situación, Carabineros gestionó la concurrencia de los medios necesarios para desarrollar el procedimiento de rescate, coordinando las acciones de rescate, cuyos equipos se trasladaron hasta el sector para apoyar la emergencia.

Activan alerta SAE en Talagante y El Monte por desborde del río Mapocho
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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