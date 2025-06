Refunden proyectos de pensión para exmandatarios: Se daría desde los 65 años

Once proyectos que apuntan a hacer modificaciones a la pensión vitalicia que reciben los expresidentes de la República, fueron refundidos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.



Según informa El Mercurio, la iniciativa contempla fijar la edad de jubilación en 65 años, como el momento para que los expresidentes comiencen a percibir la dieta.



En Chile, desde la promulgación de la Ley 19.672, se estableció que a los exmandatarios se les debe aplicar la norma sobre las remuneraciones parlamentarias, con lo que reciben una pensión equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, junto con todas las asignaciones correspondientes, las cuales deben ser rendidas.



Actualmente estos montos fluctúan entre los $17 millones y $19 millones mensuales, y son pagados por el Senado.



Según la iniciativa, el Presidente Gabriel Boric no podría recibir el beneficio ya que abandonará La Moneda en abril de 2026 con 40 años.



Aunque uno de los proyectos es de autoría del Frente Amplio, el cual fue impulsado en 2019 para reducir a la mitad la dieta que reciben los expresidentes, aún no está claro si respaldarán la iniciativa.



La diputada Javiera Morales, quien integra la comisión, explica que está dispuesta a “discutirla con altura de miras, más allá de que el actual mandatario sea del partido”.