Renunció seremi de Energía de Aysén por polémicos posteos en redes sociales contra Piñera

El Ministerio de Energía confirmó este martes la renuncia de la seremi de la Región de Aysén, Sandra Maldonado Garcés. Esto luego que se dieran a conocer polémicas publicaciones antiguas en sus redes sociales en las que atacaba al fallecido expresidente Sebastián Piñera y a Carabineros.



Tras su salida, asumirá en el cargo, de manera subrogante, el seremi de Economía, Fomento y Turismo de la región, Felipe Rojas Pizarro. Asimismo, confirmaron que oportunamente se informará el nombramiento de la nueva autoridad.



La trabajadora social y representante del Partido Socialista fue presentada el lunes en el cargo, por lo que alcanzó a estar solo 24 horas al mando de la cartera regional de Energía.



Dentro de los posteos, principalmente del facebook personal de Maldonado y que fueron publicados por Radio Biobío, hay uno que apunta directamente contra el exmandatario. En un “meme” que decía “cabros, ¿si me piteo a Piñera me llevarían cigarros a la cárcel?”, Maldonado respondió “y dos veces por semana”, junto a una cara riendo.