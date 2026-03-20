Revelan que Rafael Araneda volverá a animar el Festival de Viña en 2027 junto a Karen Doggenweiler

Tras diferentes rumores que circularon en las últimas semanas, el Festival de Viña del Mar ya habría definido al animador que acompañará a Karen Doggenweiler en la conducción del evento para el 2027.

Según lo informado por La Tercera, finalmente Rafael Araneda volvería a desempeñar este rol en el certamen de la Ciudad Jardín.

En principio, el comunicador tenía un contrato por dos años para animar el Festival, y dicho vínculo terminó el pasado mes de febrero.

Pese a que se especuló que Araneda no continuaría como conductor del evento, en las últimas semanas se habría logrado un acuerdo para renovar su contrato por un año más.

“La negociación se dio en las últimas semanas y finalmente se selló un acuerdo hace algunos días. El hecho podría oficializarse pronto”, comentó el citado medio.

En caso de confirmarse la información, el exconductor de “Rojo” sumará 11 ediciones como animador del Festival de Viña del Mar.

Lo anterior, tras haberlo hecho en Chilevisión entre el 2011 y 2018; y Mega en 2025 y 2026.