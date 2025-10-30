Rey Carlos III inició proceso para retirar títulos y honores a su hermano, el príncipe Andrés

El rey Carlos III inició oficialmente este jueves el proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrés, de acuerdo a lo informado por el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Esta situación ocurre a raíz de la controversia por el vínculo del hermano del monarca británico con el pederasta estadounidense, Jeffrey Epstein.

Desde la casa real detallaron que “su majestad (Carlos III) ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, detallando que la distinción de este último pasará a ser “Andrés Mountbatten Windsor”.

A la vez, remarcaron que estas sanciones se consideran “necesarias a pesar que Andrés sigue negando las acusaciones en su contra”, tras los escándalos sexuales derivados de su relación con Epstein.

El Palacio subrayó que, de esta forma, Carlos III y la reina Camila buscan “dejar claro que sus pensamientos y su más sincera solidaridad han estado y seguirán estando con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso”.

Por otra parte, aclararon que Andrés deberá abandonar el actual contrato de arriendo en la mansión de Royal Lodge, en los terrenos de Windsor, lugar que hasta ahora le había brindado “protección legal” para seguir residiendo allí.

Hace unos días, Andrés anunció que renunciaría voluntariamente al uso de sus títulos y honores, apuntando a que las graves acusaciones no fueran una distracción frente a la labor de la familia real.

Previamente, en enero 2022, la fallecida reina Isabel II ya le había quitado el tratamiento de “Alteza Real”, poco antes de su muerte en septiembre de ese año.