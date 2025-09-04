Home Nacional "ruta 68: choque de camiones colapsó túnel lo prado hacia santiago..."

Ruta 68: choque de camiones colapsó túnel Lo Prado hacia Santiago

Según antecedentes preliminares entregados por Carabineros, el accidente se produjo cuando un camión tres cuartos impactó a una grúa que asistía a otro vehículo que circulaba a baja velocidad. Como resultado, el camión menor sufrió daños en su parte frontal derecha.

Eduardo Córdova
Una colisión entre camiones provocó la mañana de este jueves el corte total del tránsito en la Ruta 68, en dirección a Santiago, a la altura del acceso al túnel Lo Prado.

El copiloto del vehículo afectado presentó lesiones en sus extremidades y fue trasladado al Hospital Félix Bulnes. En tanto, el conductor del camión tres cuartos no resultó con heridas de consideración.

Tras el incidente, personal policial de la Siat acudió rápidamente al lugar para controlar el tránsito y apoyar a los equipos de emergencia, con el objetivo de restablecer la circulación en la ruta.

Pasadas las 12:30, Carabineros informó que ya se habilitaron las dos pistas del túnel en dirección hacia Santiago.

Más temprano, el MTT había consignado que, debido al accidente, el túnel se encontraba completamente cerrado con un corte total, lo que provocó alta congestión vehicular en Curacaví, ya que el flujo de la Ruta 68 fue desviado por la cuesta Barriga.

Source Texto: Aton / Foto: Aton
https://www.lanacion.cl

5
