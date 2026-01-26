Ruta del Bubble Tea: Qué hacer en Santiago si buscas los mejores sabores de la capital

Refrescante y dulce, el bubble tea se ha convertido en una de las bebidas preferidas por los santiaguinos, para quienes buscan qué hacer en Santiago durante los días de calor o una pausa distinta en medio de la rutina urbana.

Desde La Nación te recomendamos una ruta por los mejores locales de la capital.

Cháwu

Si buscas qué hacer en Santiago para refrescarte con algo distinto en el MUT, Cháwu es una de las tiendas que destaca por su propuesta. Se trata de una barra de té de inspiración china que utiliza ingredientes traídos directamente desde ese país.

Su carta ofrece opciones tradicionales como té verde, té rojo y matcha, junto a preparaciones modernas como Cheese Tea, tés frutales, tornados y smoothies, ideales para los días de calor.

Podrás encontrarlo en dos puntos de Santiago. Uno en el MUT, ubicado en Avenida Apoquindo 2730, piso -2, con atención de lunes a sábado de 11:00 a 20:00 y domingos de 11:00 a 19:30.

El segundo local está en Los Leones, en Av. Nueva Providencia 2210, Providencia, abierto de lunes a sábado de 11:00 a 20:30 y domingos de 12:00 a 19:30.

Pai Tea

Con dos sucursales en Santiago: una en Plaza de Armas en San Antonio 445 (Santiago Centro) y otra en Barrio Italia en la Galería Equilibrarte en Avenida Italia 1418 (Providencia).

Su carta ofrece una gran variedad de preparaciones frías y calientes, donde destaca el Lichi Tea, elaborado con té verde, leche, jalea de coco y la característica fruta asiática de sabor dulce y floral.

Otra opción popular es el Melo-Pop, que combina una base de té verde y durazno con cristal pop de melocotón. Ambas bebidas son ideales para quienes buscan una experiencia refrescante y texturas diferentes en cada sorbo.

Mimis

Nacida en 2021 en Temuco, esta tienda se caracteriza por su estética rosada, ilustraciones llamativas y vasos coleccionables con diseños únicos, que acompañan una variada carta de tés y bebidas dulces.

Entre sus favoritos están el latte de pistacho, choconutella con relleno de Nutella, coba caramel macchiato, fresita milk boba y el clásico Boba Taro, ideal para quienes buscan sabores más cremosos. Perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de una bebida con identidad propia.

Está ubicado en Av. Providencia 2396, Providencia (a un costado del Costanera Center) y funciona de lunes a sábado de 12:00 a 20:00 horas.

Chaxi tea

Es una excelente opción para quienes disfrutan del bubble tea y las bebidas frutales con sabores originales. Su carta combina preparaciones clásicas de té con propuestas refrescantes, además de una selección de pasteles y panes esponjosos de inspiración oriental, ideales para acompañar.

Entre sus destacados se encuentran el guayaba limón y el aromático Osmanthus Milk Tea, junto a promociones semanales que van cambiando.

El local está ubicado en Av. Providencia 2622, y atiende de lunes a sábado de 11:30 a 20:30, mientras que los domingos abre de 11:00 a 18:00.