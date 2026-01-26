Home Viajes "ruta del bubble tea: qué hacer en santiago si buscas los mejores ..."

Ruta del Bubble Tea: Qué hacer en Santiago si buscas los mejores sabores de la capital

Desde el clásico té con bobas hasta innovadoras propuestas frutales y cremosas, te presentamos una guía con los mejores locales de Santiago para disfrutar de esta bebida, ya sea fría o caliente

 

Benjamin Diaz
Comparte esta noticia
Ruta del Bubble Tea: Qué hacer en Santiago si buscas los mejores sabores de la capital

Refrescante y dulce, el bubble tea se ha convertido en una de las bebidas preferidas por los santiaguinos, para quienes buscan qué hacer en Santiago durante los días de calor o una pausa distinta en medio de la rutina urbana.

Desde La Nación te recomendamos una ruta por los mejores locales de la capital.

Cháwu

Si buscas qué hacer en Santiago para refrescarte con algo distinto en el MUT, Cháwu es una de las tiendas que destaca por su propuesta. Se trata de una barra de té de inspiración china que utiliza ingredientes traídos directamente desde ese país.

Su carta ofrece opciones tradicionales como té verde, té rojo y matcha, junto a preparaciones modernas como Cheese Tea, tés frutales, tornados y smoothies, ideales para los días de calor.

Podrás encontrarlo en dos puntos de Santiago. Uno en el MUT, ubicado en Avenida Apoquindo 2730, piso -2, con atención de lunes a sábado de 11:00 a 20:00 y domingos de 11:00 a 19:30.

El segundo local está en Los Leones, en Av. Nueva Providencia 2210, Providencia, abierto de lunes a sábado de 11:00 a 20:30 y domingos de 12:00 a 19:30.

@esdefran

A mi me salió $200 pesos más porque le agregue leche de soya. El precio era de $3,800 Amé este local 🩵🩵 #mut #MUT #mercadourbanotobalaba #chawú #bubbletea #bubbletealover #chile #santiagodechile #viralditiktok #zxybca

♬ Unlock It x My Boo (Instrumental) – no/vox & karaokey

Pai Tea

Con dos sucursales en Santiago: una en Plaza de Armas en San Antonio 445 (Santiago Centro) y otra en Barrio Italia en la Galería Equilibrarte en  Avenida Italia 1418 (Providencia)

Su carta ofrece una gran variedad de preparaciones frías y calientes, donde destaca el Lichi Tea, elaborado con té verde, leche, jalea de coco y la característica fruta asiática de sabor dulce y floral.

Otra opción popular es el Melo-Pop, que combina una base de té verde y durazno con cristal pop de melocotón. Ambas bebidas son ideales para quienes buscan una experiencia refrescante y texturas diferentes en cada sorbo. 

Mimis

Nacida en 2021 en Temuco, esta tienda se caracteriza por su estética rosada, ilustraciones llamativas y vasos coleccionables con diseños únicos, que acompañan una variada carta de tés y bebidas dulces.

Entre sus favoritos están el latte de pistacho, choconutella con relleno de Nutella, coba caramel macchiato, fresita milk boba y el clásico Boba Taro, ideal para quienes buscan sabores más cremosos. Perfecto para quienes buscan qué hacer en Santiago y disfrutar de una bebida con identidad propia.

Está ubicado en Av. Providencia 2396, Providencia (a un costado del Costanera Center) y funciona de lunes a sábado de 12:00 a 20:00 horas.

@geramendieta

Mimis 💕 Ubicada en Providencia 2396 Stgo #quehacerensantiago #kawaii #bobatea #cafeterias

♬ sonido original – geraldine valdes

Chaxi tea

Es una excelente opción para quienes disfrutan del bubble tea y las bebidas frutales con sabores originales. Su carta combina preparaciones clásicas de té con propuestas refrescantes, además de una selección de pasteles y panes esponjosos de inspiración oriental, ideales para acompañar.

Entre sus destacados se encuentran el guayaba limón y el aromático Osmanthus Milk Tea, junto a promociones semanales que van cambiando. 

El local está ubicado en Av. Providencia 2622, y atiende de lunes a sábado de 11:30 a 20:30, mientras que los domingos abre de 11:00 a 18:00.

@daewcci

Cazar bubble teas es mi pasión #bubble #bubbletea #bubbleteashop #bobba #bubbletealover #tapioca #tapiocapearls #7eleven #chile #providencia #providenciachile #panorama #panoramasantiago #panoramassantiago #panoramas #caramelo #dulce #dulces #corea #coreano #coreanas #kmart #amigo #amigostiktok #salida #salidas #salidaconamigos #salidasconamigos #salidasconamigas #santiagodechile #santiago

♬ Happiness – Piero Piccioni
Source Texto: La Nación / Foto: Freepik
Comparte esta noticia
Benjamin Diaz https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
“Entiende algunas cosas…”: Reportan avance en el estad...

De acuerdo a lo informado por el medio británico, Daily Mail, la leyenda de la Fórmula 1 continúa recibiendo atención médica las 24 horas del día, pero ya no estaría postrado en una cama, ya que podría desplazarse en silla de ruedas.

Leer mas
Nacional
Brigadistas de La Araucanía completan 15 días combatie...

De acuerdo con el último balance de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en lo que va de la temporada se han registrado 3.079 incendios forestales en el país, con una superficie afectada superior a las 64 mil hectáreas.

Leer mas
Nacional
Concurso “Haz que Despeguen”: Párvulos chilenos visita...

Niñas y niños -uno de cada región de nuestro país- viajaron a Europa gracias al concurso, impulsado por la Fundación Educacional Oportunidad, para vivir una experiencia educativa que combinó ciencia, exploración y descubrimiento. El principal hito fue la visita al Centro Espacial Nacional de Leicester, junto con recorridos por Londres y actividades culturales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Benjamin Diaz
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/