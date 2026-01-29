Ruta gastronómica en Puente Alto y La Florida: Qué hacer en Santiago y dónde encontrar los mejores datos para comer

Para quienes buscan qué hacer en Santiago, comer rico y contundente en La Florida y Puente Alto se ha convertido en una alternativa cada vez más atractiva, con apuestas que salen de lo tradicional y apuestan por sabores locales y propuestas distintas.

En esta guía de La Nación, te dejamos siete paradas imperdibles para el bajón nocturno, salidas con amigos o cuando simplemente quieres irte a la segura con buena comida.

Donde Pilón

Uno de los food trucks más originales de Puente Alto, ambientado con íconos de la cultura pop de los años 80 y 90: Cazafantasmas, Terminator, Chucky, Star Wars y mucho más.

Con sus menús XL, es una excelente opción para salir en familia, especialmente con tu papá millennial, y disfrutar de contundentes churrascos de gran tamaño.

Lo podrás encontrar en la Av. Eyzaguirre 02380, Puente Alto.

Simbad Arabe

Una imperdible picada de comida árabe en La Florida, ideal para probar shawarmas tradicionales, al plato o en formato sándwich, kebab en tamaño normal o XL, y platos rellenos con arroz y carne, envueltos en parra, repollo o preparados con papa, zapallo italiano y berenjena.

Para el toque dulce, ofrecen postres árabes, chocolate de Dubái y el clásico Om Ali, un cremoso pudín de pan egipcio, perfecto para acompañar con café árabe.

Los podrás encontrar en Walker Martínez 1493, La Florida.

Agave Azul

Si te preguntas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de auténtica comida mexicana en La Florida, este local es una excelente alternativa. Además de clásicos como tacos, burritos y enchiladas, ofrece tablas para compartir con flautas, burritos, quesabirrias, alitas a la diabla, bolitas de queso crema con jalapeño y chimichangas, perfectas para ir con amigos o en familia.

Para acompañar, puedes probar las tradicionales aguas mexicanas de jamaica, tamarindo y horchata, que seguramente conocerás gracias a El Chavo del 8.

Incluso encontrarás productos traídos directamente desde México, con todo el sabor de Guadalajara.

Ubicados en Colombia 9503, La Florida.

Byron Sanguchería

Con tres locales en la zona sur de Santiago y atención 24 horas, es una alternativa segura para quienes buscan un buen sándwich a cualquier hora del día. En su carta destacan churrascos, fajitas, hamburguesas y otras preparaciones contundentes.

Puedes elegir entre distintas bases como ave, lomito, pollo, churrasco, vienesa, mechada o hamburguesa, combinándolas con variados ingredientes a gusto.

Direcciones

Av. Gabriela Ote. 02775, Cordillera, Puente Alto

Av. La Florida 11471, La Florida

Av. La Florida 10271, La Florida

La Triada Pizzeria

Para quienes buscan qué hacer en Santiago y quieren salir de la pizza tradicional. Su propuesta mezcla el estilo neoyorquino con sabores creativos: pizzas alargadas individuales similares a un completo, versiones familiares ideales para compartir y una carta cargada de acompañamientos contundentes.

Destacan opciones como Del Olimpo, con base BBQ, cerdo, aceitunas verdes, cebolla morada, tomate y mozzarella, y La Tometo, preparada con salsa parmesana, tomate cherry, mechada y tocino.

Para acompañar, nada mejor que tequeños crujientes y las clásicas papas supremas con tocino, tomate y ciboulette.

Y para cerrar en modo dulce, sorprenden con la Orionella, una bomba rellena de Nutella —inspirada en sus pizzas individuales— con Oreo triturada y frutas, perfecta para los más golosos.

Están ubicados en Concha y toro 1184, Puente Alto.

Hoy me fui a Pizzería La Tríada (Av. Concha y Toro 1184, local 7 – Puente Alto) y me mandé uno de los combos más suculentos del sector. Pedí el Combo Supremo — $22.990, que trae: Pizza familiar Papas supremas Baguette de ajo y parmesano Bebida 1.5L Dip a elección Y como soy yo… comparé mi pizza armada con la Chori Pizza — $11.990. Dos estilos distintos, pero las dos quedan filete. Para cerrar, Postre Oreonela — $3.990, dulcecito y weno. Si te gustan las porciones bravas y combos que rinden, La Tríada es de otro level. Weno weno weno 🍕🔥

Caveca

Un clásico para el bajón en La Florida, reconocido por sus ases, vienesas, hamburguesas y sándwiches bien contundentes, siempre servidos en pan crujiente y con porciones generosas que no fallan.

Con más de 25 años de historia, es de esos locales que nunca pierden vigencia y siguen siendo apuesta segura para comer rico y barato.

Lo encontrarás en Río Maullín 9485, La Florida.

Buscando el mejor completo de Santiago 🏆🏅 a petición de ustedes hoy estamos en la comuna de La Florida, ya que el Caveca ha sido uno de los locales más mencionados! Y realmente les agradezco porque estaba muy bueno!. Ojito que abren a las 19:00 hrs. Díganme si están de acuerdo con mi reseña y los invito a dejarme en los comentarios en donde encuentro la mejor picada de completos en Santiago! 🌭❤️⬇️. Saludos!

The Sándwich Club Chile

Un imperdible para los fanáticos de los sándwiches gigantes y completos a luca, ideal si andas con hambre de verdad y poco presupuesto. Su carta mezcla clásicos bien cargados como Barros Luco, opciones con ingredientes frescos y preparaciones al momento que siempre llegan contundentes.

Si te preguntas qué hacer en Santiago y buscas un dato bueno, bonito y barato, este local suma puntos con su carrito de frutillas con crema y batidos helados, perfectos para cerrar la comida o capear el calor.

Están ubicados en Vicuña Mackenna 8920, La Florida.