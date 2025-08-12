San Miguel aprobó cambio de nombre: Av. Salvador Allende volverá a ser Salesianos

Este martes, el concejo municipal de San Miguel aprobó el cambio de nombre de la avenida Salvador Allende, medida que había generado controversia en las últimas semanas. En una votación dividida, se resolvió restituir el nombre de avenida Salesianos, denominación que mantuvo hasta el año 2023.

La decisión fue adoptada por cinco votos a favor y cuatro en contra. Según informó el municipio, “se aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra la reposición del nombre Salesianos a la actual avenida Salvador Allende, atendiendo así una sentida demanda ciudadana que busca recuperar parte de la historia e identidad del barrio”.

Desde la administración comunal destacaron que el cambio responde a un proceso participativo impulsado por los vecinos.

“Esta decisión es fruto de un proceso de participación vecinal, donde fueron los propios habitantes del sector quienes, mayoritariamente, manifestaron su voluntad de volver a llamar Salesianos a la avenida que atraviesa su barrio”, señalaron.

La polémica se originó tras una consulta ciudadana organizada por la alcaldesa Carol Bown, en la que la opción de revertir el nombre obtuvo una amplia mayoría. La iniciativa fue cuestionada por concejales y diputados oficialistas, quienes criticaron el mecanismo utilizado y presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República.

Frente a las críticas, la alcaldesa respondió: “No se preocupen, porque esta administración -a diferencia de la anterior- sí preguntó la opinión a los vecinos”.

CONSULTA CIUDADANA

En marzo pasado, una consulta ciudadana arrojó que el 82% estaba a favor de volver al nombre de Salesianos en la avenida Salvador Allende de San Miguel.

La alcaldesa Carol Bown (UDI), impulsora de la consulta, entregó los resultados en el consejo municipal, que hoy se pronunció a favor de la demanda hecha por unos 5.000 vecinos.

En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el 9 de septiembre de 2023, la avenida Salesianos pasó a llamarse oficialmente avenida Salvador Allende.

El cambio de nombre, según la alcaldesa Erika Martínez (FA), respondió a una solicitud ciudadana para dar continuidad al nombre desde la comuna de Pedro Aguirre Cerda hacia San Joaquín, ajustándose al Plan Regulador Metropolitano.

Pero frente a la intención de recuperar avenida Salesianos, un grupo de parlamentarios y concejalas oficialistas presentó un oficio ante la Contraloría General de la República por la consulta ciudadana realizada.