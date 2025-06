Se cierra un ciclo: Ricardo Gareca confirma su salida de la selección chilena

La derrota por 2-0 de la selección chilena ante Bolivia, que dejó a La Roja eliminada en su camino al Mundial de 2026, trajo consecuencias inmediatas de cara al futuro del combinado nacional, que se quedó fuera de una cita planetaria por tercera ocasión consecutiva.

Luego de una extensa reunión con la directiva de la ANFP, encabezada por el presidente Pablo Milad, y en medio de especulaciones que indicaban que ni siquiera se presentaría a la conferencia de prensa, el técnico Ricardo Gareca finalmente confirmó ante los medios su salida del cargo.

“Tuve una reunión con los jugadores y los directivos y les comunicamos que queremos descomprimir la situación. Intentamos pelear hasta el final, manifestamos nuestro agradecimiento a todos. Nos sentimos muy contenidos en Chile”, explicó el estratego.

En la misma línea, el “Tigre” manifestó que “quiero agradecer públicamente a los jugadores y a los dirigentes por el respaldo. Quiero dejar en claro que nunca hubo un tema económico, jamás le he hecho juicio a alguien. Sentí el respaldo de la dirigencia, más allá de las disidencias que puede haber”.

El ex DT de Perú expresó además que “quiero agradecerle a toda la gente de Juan Pinto Durán, porque más allá de que los jugadores no se han dado, nunca hemos notado o hemos cambiado nuestra forma de ser hacia ellos ni de ellos hacia nosotros. Es para destacar porque los resultados nunca acompañaron”.

Por último, el entrenador apuntó que “a la gente le agradezco porque siempre apoyaron y llenaron el estadio. Me llevo una gran imagen en todo aspecto. No dimos resultados, Chile está en una situación que nadie hubiese deseado. Es un golpe duro para mí del que me tengo que levantar, así como Chile tiene que hacerlo. No voy a contestar preguntas porque no tiene sentido”.

De esta manera se concretó la partida de Gareca, quien arribó al país a inicios de 2024 y en 17 encuentros dirigidos solo logró cuatro triunfos -apenas uno en duelos oficiales-, cuatro empates y nueve caídas.