Senado aprueba reponer multa por no votar y proyecto vuelve a la Cámara

Con una votación casi unánime el Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que busca reponer la multa por no votar en las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 16 de noviembre. La iniciativa pasará ahora a la Cámara de Diputados para cumplir con su tercer trámite legislativo.

El proyecto fue aprobado por 38 votos a favor, 1 rechazo del senador Pedro Araya (PPD), quien dijo no ser parte de ningún acuerdo, y 0 abstenciones.



La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, detalló que “los ciudadanos que no concurran a votar serán sancionados con una multa beneficio municipal que va entre las 0.5 y 1.5 UTM”. Esto equivale a montos que fluctúan entre los $34 mil y los $103 mil.



El proyecto considera diversas situaciones que eximen del pago de la multa. Según explicó Lobos, se incluyen “las excepciones que se prevén que son básicamente las personas enfermas, las que estén ausentes del país, las que estén a más de 200 km de distancia de su local de votación, acreditado eso con la certificación en Carabineros de Chile; los que cumplan funciones que establezca la propia ley 18.700, los que por cualquier impedimento grave acreditado ante el Juzgado de Policía Local y aquellas personas que sean discapacitados”.

Luego, los senadores sometieron a votación la reforma constitucional que eleva los requisitos para la votación de los extranjeros en el país. Iniciativa que fue aprobada y general por 44 votos a favor, sin rechazos, ni abstenciones. El proyecto pasa a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

De esta forma, se estableció que los extranjeros avecindados en nuestro país por más de 10 años ininterrumpidos puedan ejercer el derecho de sufragio. Aquello se considerará desde el momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva, consignó Emol.



Asimismo, se señala que no deberán registrar salidas del país por más de 90 días en cualquier período de doce meses. Cabe recordar que la reforma está operativa desde 2026 y no en las elecciones presidenciales y parlamentarias de este año. Por lo que no se verán afectados por la multa establecida para quienes no voten.

