Home Nacional "senado ratifica nombramientos de dos nuevos ministros para la cor..."

Senado ratifica nombramientos de dos nuevos ministros para la Corte Suprema

En el caso del abogado Gonzalo Ruz Lártiga, su nombramiento fue ratificado por 39 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones y asumirá en la vacante por la destitución y remoción de la exministra Ángela Vivanco Martínez. La designación del ministro Omar Astudillo Contreras -actual integrante y expresidente de la Corte de Apelaciones de Santiago- fue aprobada por 40 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. El magistrado ocupará el cupo del exministro de carrera, Jorge Dahm Oyarzún, quién cesó en el cargo por cumplir con la mayoría de edad.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Senado aprobó este martes los nombramientos del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo Contreras y del abogado y académico, Gonzalo Ruz Lártiga, como nuevos magistrados del máximo tribunal en los cargos vacantes existentes.

En el caso del abogado Ruz Lártiga, su nombramiento fue ratificado por 39 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones y asumirá en la vacante por la destitución y remoción de la exministra Ángela Vivanco Martínez, cupo que corresponde al de los abogados extraños a la administración de justicia.

En tanto, la designación del ministro Astudillo -actual integrante y expresidente de la Corte de Apelaciones de Santiago- fue aprobada por 40 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones. El magistrado ocupará el cupo del exministro de carrera, Jorge Dahm Oyarzún, quién cesó en el cargo por cumplir con la mayoría de edad.

TRAYECTORIAS

Omar Astudillo Contreras, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ministro de la Corte de Santiago desde el año 2006, la que presidió en 2024.

Inició su carrera judicial como secretario del Juzgado de Rancagua (1993), asumiendo posteriormente el cargo de relator de la Corte de Apelaciones de Rancagua (1994).

Fue juez del 25° Juzgado Civil de Santiago (1999-2002) y relator de la Corte Suprema (2002-2006), donde también ejerció como relator de pleno.

Asimismo, el magistrado es Magíster en Derecho Laboral (Universidad Adolfo Ibáñez) y Máster en Razonamiento Probatorio (Universidad de Girona y Génova).

Gonzalo Ruz Lártiga es abogado de la Universidad Central y Doctor en Derecho Privado (Universidad de Aix- Marseille, Francia) con una Maestría en Investigación en Derecho de los Negocios (IDA de Aix -Marseille, Francia).

Fue abogado integrante de la Corte Suprema (2021-2024) y de la Corte de Apelaciones de Santiago (2018-2019).

Durante 18 años se ha dedicado a la investigación y formación de nuevos juristas. Actualmente es profesor del programa de doctorado y del magíster en Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y del magíster en Derecho Empresarial y diplomado en Derecho del Consumidor de la Universidad del Desarrollo.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Intriga en Paillaco: hallan cadáver de animal no ident...

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero comunicaron que, tras visualizar la imagen publicada, habían tomado contacto con los residentes, quienes manifestaron su intención de llevar el ejemplar hasta la oficina SAG de Paillaco esta tarde, para luego trasladarlo a Valdivia con el fin de realizar los correspondientes análisis.

Leer mas
Nacional

Diputados anuncian acusación constitucional contra min...

La diputada y subjefa de la bancada Indep-PPD, Camila Musante, explicó que la arremetida responde a “primero, porque queremos defender a la justicia, queremos defender su independencia. Nos parece que -al contrario de lo que dijo el señor presidente de la Corte Suprema, el señor Blanco- sí se acepta la corrupción”.

Leer mas
Nacional

Ley de Presupuesto: Bancada UDI obliga al Gobierno a t...

Los diputados Felipe Donoso, Sergio Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida lograron aprobar seis oficios dirigidos al Presidente Boric, quien deberá responder -a través de sus respectivos ministros- en un plazo de 30 días, justo en medio de la tramitación del próximo erario fiscal.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/