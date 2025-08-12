Sentencian a 18 años de cárcel a sujeto que atropelló carabineros en auto robado en el norte

Gracias a la contundente prueba presentada por el fiscal Francisco Almazán en el juicio oral, la Fiscalía Local de Iquique obtuvo penas que suman 18 años de presidio contra Hilario Roque Colque, quien el pasado 10 de junio de 2024, huyó de un control policial en un vehículo robado y atropelló a funcionarios de Carabineros tras una persecución entre Iquique y Alto Hospicio.

En el juicio se acreditó que, el día de los hechos, Hilario Roque Colque conducía un vehículo con encargo por robo, acompañado de los acusados Juan Quispe Colque y Miguel Carata Colque, quienes evadieron un control vehicular en Iquique y huyeron a alta velocidad, sin respetar semáforos ni señales de tránsito, hasta tomar la Ruta A-16 en dirección a Alto Hospicio.

Ya en el sector conocido como “La Herradura”, el conductor intentó atropellar a un carabinero que le dio la señal de alto, lo que obligó al funcionario a usar su arma de servicio. Tras los disparos, el vehículo colisionó con otro automóvil y arrolló una motocicleta policial, causando una fractura grave a un funcionario.

La persecución terminó cuando el auto perdió velocidad por la rotura de un neumático, permitiendo la detención de los tres ocupantes y verificando que el chasis correspondía a un automóvil robado con placas falsas.

El Ministerio Público presentó prueba testimonial de los funcionarios policiales, registros de cámaras de seguridad de Iquique y Alto Hospicio, y peritajes de OS7, OS9 y SEBV de Carabineros que participaron en la investigación.

Finalmente, Hilario Roque Colque fue condenado a 15 años y un día de presidio por dos delitos frustrados de homicidio contra Carabineros, a 61 días por conducir con placa patente falsa y a 3 años y un día por receptación de vehículo motorizado.

En tanto, Juan Quispe Colque y Miguel Carata Colque fueron condenados a 3 años y un día por su responsabilidad como autores de un delito de receptación de vehículo motorizado.