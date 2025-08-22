Seremi de Salud de la RM confirmó que 5 marcas vendían jurel falso en Chile

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó que las cinco marcas denunciadas por vender jurel falso efectivamente utilizaban otro tipo de pez en sus enlatados.

Los resultados de los análisis genéticos realizados a conservas rotuladas como jurel e importadas desde China realizados en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile, revelaron que las cinco marcas cuestionadas de origen chino no corresponden a la especie jurel (Trachurus murphyi).

Según consignó 24Horas, en vez de jurel, usaban caballa (Scomber spp.), especie que no puede ser comercializada bajo la denominación de jurel. En contraste, dos de las marcas nacionales analizadas, San José y Único, sí fueron confirmadas como jurel.

La investigación se originó a partir de una denuncia de la Asociación Gremial de Pescadores Industriales del Biobío. Tras el proceso de muestreo y análisis, se determinó que las conservas importadas bajo las marcas Acuenta, Barquito, Novamar, Coliseo, Unimarc corresponden a caballa.

Además, se agregó al análisis una sexta marca, denominada La Mar, que estaba solicitando su internación a Chile como jurel, la cual será rechazada por corresponder a caballa y los artículos que ya posee en el mercado deberán ser etiquetados indicando la verdadera naturaleza del alimento.

La autoridad sanitaria está notificando a las empresas involucradas y éstas deberán ajustar la rotulación en sus envases, señalando la verdadera naturaleza de los productos y modificar la declaración nutricional en caso de que corresponda.

Según informaron las autoridades sanitarias, las empresas se arriesgan a multas entre 0,1 y 1.000 UTM.

“Estos resultados refuerzan la importancia de la fiscalización y de la trazabilidad de los alimentos que se comercializan en nuestro país. Hemos instruido los sumarios sanitarios correspondientes y las empresas deberán retirar los productos del mercado hasta su correcta rotulación, señalando la verdadera naturaleza del alimento”, informó la seremi de Salud RM (S), Alejandra Hernández.

Carmen Gloria Yáñez, directora de Asistencia Técnica del INTA de la Universidad de Chile informó acerca de la metodología aplicada. “Se realizó un análisis de tipificación de especie por secuenciación, lo que implica extraer el ADN de cada una de las muestras, luego se lee su código genético en un secuenciador y se compara con grandes bases de datos. De las muestras analizadas solo dos –marcas chilenas- correspondieron a Trachurus murphy (jurel) y el resto a Scomber spp (caballa)”.