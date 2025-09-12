Servel sorteó orden de los candidatos presidenciales en la papeleta

El Servicio Electoral (Servel) sorteó este viernes el orden que tendrán los candidatos presidenciales en la papeleta en las próximas elecciones del 16 de noviembre.

En un sorteo, en el que participaron los representantes de los distintos abanderados, se estableció el orden de este modo.



-Franco Parisi (del Partido de la Gente) número 1

-Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile) con el 2

-Marco Enríquez-Ominami (Independiente) con el 3

-Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario con el 4

– José Antonio Kast (Partido Republicano) con el 5

-Eduardo Artés (Independiente) con el 6

-Evelyn Matthei (Chile Vamos) con el 7

– Harold Mayne-Nicholls (Independiente) con el 8.

También se sorteó el orden en que aparecerán las 11 listas a las parlamentarias, correspondientes a 5 pactos electorales y 6 partidos políticos.



-Cambio por Chile K

-Movimiento Amarillos por Chile E

-Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista D

-Unidad por Chile C

-Chile Grande y Unido J

-Verdes, Regionalistas y Humanistas B

-Partido Ecologista Verde A

-Partido de Trabajadores Revolucionarios F

-Partido Alianza Verde Popular G

-Partido de la Gente I

-Popular H