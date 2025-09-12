Home Nacional "servel sorteó orden de los candidatos presidenciales en la papele..."

Servel sorteó orden de los candidatos presidenciales en la papeleta

Encabeza la lista Franco Parisi (Partido de la Gente) con el número 1 y la cierra Harold Mayne –Nicholls (independiente) con el 8. También se sorteó el orden en que aparecerán las 11 listas a las parlamentarias, correspondientes a 5 pactos electorales y 6 partidos políticos.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El Servicio Electoral (Servel) sorteó este viernes el orden que tendrán los candidatos presidenciales en la papeleta en las próximas elecciones del 16 de noviembre.  

En un sorteo, en el que participaron los representantes de los distintos abanderados, se estableció el orden de este modo.

-Franco Parisi (del Partido de la Gente) número 1

-Jeannette Jara (pacto Unidad por Chile) con el 2

-Marco Enríquez-Ominami (Independiente) con el 3

-Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario con el 4

– José Antonio Kast (Partido Republicano) con el 5

-Eduardo Artés (Independiente) con el 6

-Evelyn Matthei (Chile Vamos) con el 7

– Harold Mayne-Nicholls (Independiente) con el 8.

También se sorteó el orden en que aparecerán las 11 listas a las parlamentarias, correspondientes a 5 pactos electorales y 6 partidos políticos.

-Cambio por Chile K
-Movimiento Amarillos por Chile E
-Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista D
-Unidad por Chile C
-Chile Grande y Unido J
-Verdes, Regionalistas y Humanistas B
-Partido Ecologista Verde A
-Partido de Trabajadores Revolucionarios F
-Partido Alianza Verde Popular G
-Partido de la Gente I
-Popular H

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Turbazo en mall chino de Renca: Delincuentes escaparon...

El saqueo ocurrió alrededor de las 23 horas de este jueves en el local ubicado en avenida Condell, hasta donde llegaron desconocidos a bordo de una camioneta, quienes ingresaron violentamente al mall y amenazaron a dos comerciantes chinos que dormían en el lugar.

Leer mas
Nacional

Balance de los incidentes del 11 de septiembre en el p...

Carabineros detalló que de este total de eventos, 164 se registraron en la Región Metropolitana, donde también se efectuó la mayoría de las detenciones (85). El total de 110 arrestos significa un aumento del 89,7% a nivel nacional.

Leer mas
Economía

Decano de la FEN de la Universidad de Chile rechazó la...

José de Gregorio sostuvo, en conversación con Radio Cooperativa, que “a mí lo que no me gusta es que la gente, cuando el resultado no le favorece respecto de sus juicios a priori, tiende a descalificar (las opiniones expertas)”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/