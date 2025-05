Sichel califica de “bananero” discutir el voto extranjero en época electoral

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien también es vocero de campaña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, calificó como “bananero” el que se discuta en época electoral los límites al voto extranjero.



En conversación con Radio Cooperativa, Sichel sostuvo que “discutir reformas electorales en un año electoral es una vergüenza para cualquier sistema político. Nadie serio en democracia decide el padrón con que se va a celebrar una elección de acuerdo con los resultados de las elecciones de corto plazo”.



El jefe comunal dijo que fue “todos están mirando con la calculadora una reforma electoral así de seria, y creo que eso no es responsable en la política moderna”.



“Si esta discusión llevara 10 años, y en la elección presidencial me hubiese enfrentado a ella, diría que es una decisión madura, y es raro que en los debates me encontré con Gabriel Boric, decía que los inmigrantes debían tener todos los derechos, y tres años después, vuelta de carnero y estamos en el otro lado”, recordó.



Sichel planteó que “en el mediano plazo, debemos tener más requisitos para acceder al derecho a voto: no sé si la ciudadanía, pero debería ser una residencia más larga que cinco años”.



“Discutirlo este año es poco serio y es bananero en época electoral. Por eso me molesta la posición del Frente Amplio, que es diametralmente distinta a lo que planteaba hace tres años, sólo mirando la calculadora”, manifestó.