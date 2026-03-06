Home Nacional "sichel recontrata a exadministrador condenado por manejo en estad..."

Sichel recontrata a exadministrador condenado por manejo en estado de ebriedad

El alcalde de Ñuñoa informó que Tomás Fuentes fue reubicado en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Patricia Schüller Gamboa
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, informó a través de sus redes sociales que el exadministrador municipal, Tomás Fuentes, quien renunció a su cargo por haber sido condenado por conducir en estado de ebriedad, ya tiene un nuevo puesto en la comuna.

Siche publicó en su cuenta de X que Fuentes “fue condenado por conductas anteriores a ser funcionario público. Renunció porque concejales del FA querían destituirlo, a pesar de hacer una gran pega reconocida por todos. Asume Dideco porque hace bien su trabajo en Ñuñoa”.

Sichel reubicó al exadministrador municipal en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) y realizó el posteo informando de su decisión durante la tarde de ayer con una crítica adicional a los concejales oficialistas: “Acá otro ejemplo. La moralina del Frente Amplio reproducida sin análisis”.

Fuentes fue condenado por un hecho ocurrido en octubre de 2024, mientras conducía su vehículo BMW con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre, según arrojó más tarde la alcoholemia.

Esto ocurrió dos meses antes de que Sichel asumiera el cargo de alcalde y lo designara como administrador municipal.

Posteriormente, la sentencia quedó firme y ejecutoriada el 25 de marzo de 2025. La jueza Ximena Rivera notificó a Contraloría el 31 de marzo y Fuentes comenzó a cumplir el fallo, sustituido por remisión condicional con firma mensual, por un periodo de control de un año.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
1
