SII: Más de 165 mil personas recibieron entre 50 y 100 transferencias bancarias

Catorce instituciones financieras han enviado al Servicio de Impuestos Internos (SII) el primer reporte de los titulares de cuentas que recibieron más de 50 transferencias bancarias en un mes, o 100 abonos en un semestre de personas o entidades distintas, en el periodo correspondiente desde enero a junio de 2025.



Esta obligación fue establecida en la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, con el objeto de reducir el comercio informal y la evasión.



Este reporte entrega el RUT de la persona o empresa que recibió estos abonos, el número de transferencias recibidas y el monto total abonado.



Así, al 14 de agosto, estas instituciones financieras, entregaron antecedentes sobre 165.571 contribuyentes, de los cuales el 72% corresponde a personas y el 28% a empresas.



De acuerdo a esta información, estos contribuyentes, en total, recibieron 62.918.502 de abonos, por un monto total superior a los $15 billones.



En el caso de los bancos, el total de obligados a informar son 18 instituciones, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley.



En el reporte de este semestre, entregaron información el 72% de estos organismos, por lo que el Servicio se encuentra en etapa de revisión, para determinar si existen instituciones que estén incumpliendo la obligación.



Por cantidad de titulares de cuentas informadas, la institución que representa el mayor número es Banco de Chile, entregando los antecedentes de los abonos recibidos por 47.804 contribuyentes.



Al revisar por número de abonos, el primer lugar lo ocupa el Banco Santander, con 15.668.991 de abonos informados. Respecto de los montos abonados, el primer lugar lo ocupa el BCI, con $6,8 billones, en total.



Al revisar la cantidad de titulares por tipo de producto financiero, el primer lugar lo ocupan las cuentas corrientes, con cerca de un 60% del total (115.243), seguido por las Cuentas Vista, con un 34% (64.807).



Por otro lado, el 97% de los receptores de estos abonos fueron informados solo por una institución financiera, lo que equivale a 160.964 contribuyentes. En tanto, 294 contribuyentes fueron informados por 3 o más instituciones.



En tanto, el 85% de los informados cuentan con solo una cuenta o producto bancario en el que recibió más de 50 abonos en un mes, o 100 en un semestre, lo que equivale a 141.010 contribuyentes.



Por último, del total de los contribuyentes informados en esta ocasión, el 75% recibió entre 100 y 499 transferencias en el primer semestre de 2025, lo que equivale a 124.701 contribuyentes.



El 13%, en tanto, recibió entre 500 y 999 transferencias entre enero y junio, lo que equivale a 21.748 contribuyentes. Al revisar las transferencias mensuales recibidas, en tanto, el promedio llega a 69 abonos.



La directora (S) del SII, Carolina Saravia, enfatizó que “esta información nos permitirá potenciar nuestro trabajo, especialmente, para combatir la evasión de IVA y Renta y el comercio informal. Con ello, buscamos equiparar las condiciones para todos aquellos negocios y emprendedores que realizan actividades económicas debidamente formalizados ante el SII y cumpliendo con todas sus obligaciones tributarias. De esta forma, estaremos contribuyendo a asegurar la correspondiente recaudación tributaria”.



Carolina Saravia explicó que “la información recibida mediante este primer reporte, está siendo analizada por nuestros equipos de fiscalización, para verificar el cumplimiento tributario de los titulares de estas cuentas y, de esta forma, poder distinguir a quienes están cumpliendo con sus obligaciones, de aquellos que están realizando actividades comerciales informales, sin emitir los documentos tributarios que correspondan, o bien, están declarando menos ingresos de los que realmente corresponden, buscando disminuir el pago de impuestos”.



Y agregó la directora que “culminado este análisis, la institución realizará las fiscalizaciones que correspondan en los casos en que existan indicios claros de incumplimiento tributario o de comercio informal.



Focos de Fiscalización: A quienes realicen la venta informal de bienes y servicios, es decir:

1- Personas que venden productos o prestan servicios de manera informal, sin haber iniciado actividades ante el Servicio. En estos casos, el Servicio tomará contacto para acompañarlos en el proceso de formalización, mediante el inicio de actividades.



2- A quienes cuenten con inicio de actividades, pero no cumplan correctamente sus obligaciones tributarias, es decir:

Contribuyentes que iniciaron actividades ante el Servicio para vender productos o servicios, pero que no están cumpliendo en forma correcta con sus obligaciones tributarias (por ejemplo, reciben pagos por transferencias electrónicas sin emitir documentos tributarios).



La directora (S) recordó que la medida no está dirigida a aquellas personas que no realizan una actividad comercial, pero que registran un alto número de transferencias por actividades como tesorero del curso, realizar rifas solidarias, recibir cuotas de actividades sociales o familiares, o para quien recauda fondos de una comunidad para pago de servicios comunes.



Tampoco está dirigida a contribuyentes que ya han iniciado actividades si:



1- Siempre emiten documentos tributarios para respaldar sus ventas y servicios, independiente que el medio de pago sea por transferencia o efectivo.

2- Cumplen sus obligaciones tributarias, entre ellas: la Declaración Mensual de IVA o Formulario 29 y la Declaración de Renta en abril de cada año, en la que se declaran todas las rentas o ingresos correspondientes al año anterior, entre otras.



En estos casos, el Servicio realizará análisis de la información, pero no se realizarán acciones de fiscalización.