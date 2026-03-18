Sistema frontal llegará a la RM: pronostican para esta semana lluvias en Santiago

El inicio del otoño en Chile se producirá este viernes 20 de marzo y podría traer el regreso de las lluvias a Santiago. Según los pronósticos, la nueva estación llegaría acompañada de un sistema frontal.

En ese contexto, durante el matinal “Buenos Días a Todos”, el meteorólogo Iván Torres de TVN entregó detalles sobre este fenómeno. Además, explicó cómo avanzarán las precipitaciones en la zona central.

Torres indicó que se esperan lluvias durante la tarde del viernes en sectores específicos de la Región Metropolitana. En particular, apuntó a zonas cercanas a la precordillera.

Al respecto, señaló: “Precipitaciones esperamos este viernes en la tarde, a fines del día, en el sector de la precordillera, en comunas como Peñalolén, La Florida en la parte alta, en el sector sur de Santiago como Buin, Paine, la precordillera de San José de Maipo”.

Asimismo, el meteorólogo advirtió que existe una baja probabilidad de chubascos en el centro de la capital. Sin embargo, el escenario aún está en evaluación.

En esa línea, precisó: “Tal vez podrían caer chubascos también a fines del día en Santiago Centro, es una probabilidad baja en este instante”.

Torres explicó que, en caso de concretarse, las precipitaciones en el centro de Santiago serían menores. Por lo tanto, el impacto sería acotado.

De hecho, afirmó: “Si eso llega a ocurrir eso, estoy hablando de un par de milímetros para Santiago Centro, pero eso lo estamos aún analizando. La probabilidad para Santiago Centro existe, la certeza está en la precordillera y el sur de Santiago. Poco, pero algo puede caer”.

Avance del sistema frontal hacia la zona central

El sistema frontal comenzará a manifestarse desde la madrugada del miércoles en el sur del país. Posteriormente, avanzará hacia la zona central.

De acuerdo con Meteored, se prevén lluvias durante la tarde-noche del viernes en sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y el sur de Coquimbo. Así, el fenómeno abarcaría varias zonas.

Finalmente, en la capital se estiman montos menores a 5 mm en Santiago Centro. En tanto, comunas como Curacaví y Melipilla podrían registrar entre 15 y 20 mm durante el evento.