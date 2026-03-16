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Sistema frontal mantiene alertas en la zona centro-sur y deja más de 31 mil clientes sin electricidad

Las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. También recomendaron seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante posibles efectos derivados del sistema frontal.

Eduardo Córdova
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Sistema frontal mantiene alertas en la zona centro-sur y deja más de 31 mil clientes sin electricidad

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene Alerta Amarilla en las regiones del Biobío y Los Ríos debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. Además, el organismo mantiene alertas tempranas preventivas entre las regiones de O’Higgins y Aysén por las condiciones meteorológicas adversas.

El organismo informó que se mantiene un monitoreo permanente por precipitaciones intensas y fuertes vientos. Estas condiciones han provocado diversos efectos, entre ellos cortes de suministro eléctrico que afectan a más de 31 mil clientes. Asimismo, se han registrado remociones en masa, aumento del caudal de ríos y el cierre de algunos caminos y pasos fronterizos.

En paralelo, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por tormentas eléctricas para este lunes. El aviso abarca a las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

En la Región del Biobío, el sistema frontal comenzó durante la madrugada y mantiene la Alerta Amarilla vigente. La situación es especialmente compleja en la provincia de Arauco, donde se han registrado más de 90 milímetros de precipitaciones. En tanto, en la comuna de Concepción los acumulados bordean los 120 milímetros de lluvia.

El sistema frontal también ha provocado importantes interrupciones en el suministro eléctrico entre O’Higgins y Aysén. En total, 31.324 clientes permanecen sin energía. Las mayores afectaciones se concentran en el Maule, con 12.496 usuarios sin servicio, seguido por Biobío con 7.049 y Ñuble con 5.602 clientes.

En la Región de La Araucanía se reportaron anegamientos asociados a las lluvias. En Temuco se registró el desborde del canal Pillanlelbún. Además, se mantiene cerrado el paso fronterizo Pino Hachado y 4.176 personas permanecen sin suministro eléctrico.

Impactos del sistema frontal en el sur

En la Región de Los Lagos también se registran efectos relevantes producto del evento meteorológico. Allí se han acumulado precipitaciones entre 40 y 80 milímetros, mientras que las ráfagas de viento podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Asimismo, se reportaron cierres de rutas debido a remociones en masa en las comunas de Puerto Varas y Llanquihue. A esto se suman inundaciones en sectores bajos de Ancud, provocadas por las lluvias y el aumento del nivel del mar.

Finalmente, las autoridades llamaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. También recomendaron seguir las indicaciones de los organismos de emergencia ante posibles efectos derivados del sistema frontal.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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