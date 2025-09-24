Subsidio al pago de agua potable: ¿Quiénes pueden postular al beneficio que cubre hasta el 85% de la cuenta?

Uno de los beneficios que entrega el Estado a los sectores más vulnerables, es el Subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, ayuda económica que permite aliviar el costo de este servicio.

El porcentaje a subsidiar de la cuenta del consumo de agua potable varía según el nivel socioeconómico de las familias, y puede ser desde el 25% hasta el 85% del valor total, teniendo en cuenta un consumo máximo de 13 m3 (metros cúbicos) de agua potable y alcantarillado.

Eso sí, el sitio de ChileAtiende detalla que en los casos de las familias que formen parte de alguno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades, el porcentaje a cubrir será de 100% del valor de los primeros 15 m3 registrados en la cuenta mensual.

La ayuda se encuentra dirigida a aquellos hogares que destinan el 5% o más de sus ingresos mensuales para el pago del consumo de agua potable y alcantarillado.

Además, hay que cumplir los siguientes requisitos para postular:

Ser residente permanente (propietario, arrendatario, usufructuario o allegado externo) de un domicilio que corresponda con la Municipalidad que concede este beneficio.

Estar al día en los pagos con la Empresa de Servicios Sanitarios o con los Servicios de Agua Potable Rural según corresponda. En caso de presentar morosidad, debes repactar la deuda con el prestador o administrador o tramitar un convenio de pago.

Para postular debes ser la jefa o jefe de Hogar o su representante.

En caso de tratarse de una postulación colectiva, todas y todos los jefes de familia de cada una de las viviendas que componen el colectivo deben presentar la postulación en la Municipalidad.

Estar registrado en el Registro Social de Hogares.

Tu vivienda debe contar con conexión a la red de agua potable.

En cuanto al proceso de postulación, el trámite se puede hacer durante todo el año de manera presencial, en la Municipalidad correspondiente a tu domicilio.

Dicho trámite no tiene costo, y es necesario entregar la última boleta del consumo de agua cancelada.

Asimismo, el beneficio tiene una duración de tres años y puede ser renovado (realizando una nueva postulación) por otro período legal igual, siempre que se cumplan los requisitos y exista disponibilidad de cupos a nivel comunal.