Subsidio al pago de agua potable: ¿Quiénes pueden postular al beneficio que cubre hasta el 85% de la cuenta?

Uno de los beneficios que entrega el Estado a los sectores más vulnerables, es el Subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, ayuda económica que permite aliviar el costo de este servicio.
El porcentaje a subsidiar de la cuenta del consumo de agua potable varía según el nivel socioeconómico de las familias, y puede ser desde el 25% hasta el 85% del valor total, teniendo en cuenta un consumo máximo de 13 m3 (metros cúbicos) de agua potable y alcantarillado.
Eso sí, el sitio de ChileAtiende detalla que en los casos de las familias que formen parte de alguno de los programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades, el porcentaje a cubrir será de 100% del valor de los primeros 15 m3 registrados en la cuenta mensual.
La ayuda se encuentra dirigida a aquellos hogares que destinan el 5% o más de sus ingresos mensuales para el pago del consumo de agua potable y alcantarillado.
Además, hay que cumplir los siguientes requisitos para postular:
- Ser residente permanente (propietario, arrendatario, usufructuario o allegado externo) de un domicilio que corresponda con la Municipalidad que concede este beneficio.
- Estar al día en los pagos con la Empresa de Servicios Sanitarios o con los Servicios de Agua Potable Rural según corresponda. En caso de presentar morosidad, debes repactar la deuda con el prestador o administrador o tramitar un convenio de pago.
- Para postular debes ser la jefa o jefe de Hogar o su representante.
- En caso de tratarse de una postulación colectiva, todas y todos los jefes de familia de cada una de las viviendas que componen el colectivo deben presentar la postulación en la Municipalidad.
- Estar registrado en el Registro Social de Hogares.
- Tu vivienda debe contar con conexión a la red de agua potable.
En cuanto al proceso de postulación, el trámite se puede hacer durante todo el año de manera presencial, en la Municipalidad correspondiente a tu domicilio.
Dicho trámite no tiene costo, y es necesario entregar la última boleta del consumo de agua cancelada.
Asimismo, el beneficio tiene una duración de tres años y puede ser renovado (realizando una nueva postulación) por otro período legal igual, siempre que se cumplan los requisitos y exista disponibilidad de cupos a nivel comunal.