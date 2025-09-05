Home Nacional "sujeto fue abatido por carabineros en medio de procedimiento por ..."

Sujeto fue abatido por carabineros en medio de procedimiento por droga en San Ramón

El hecho ocurrió a eso de las 17:00 del jueves en la intersección de las calles Goicolea con San Luis San Fuentes, cuando personal policial, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, se percató de un intercambio de droga entre sujetos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Un hombre fue abatido por carabineros en medio de un procedimiento por droga en la comuna de San Ramón, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 17:00 del jueves en la intersección de las calles Goicolea con San Luis San Fuentes, cuando personal policial, que se encontraba realizando patrullajes preventivos, se percató de un intercambio de droga entre sujetos.

La general inspector Karina Soza, jefa de zona Metropolitana, detalló que los uniformados “proceden a la detención de tres de los cuatro individuos que se encontraban en la transacción de drogas, y uno de ellos ingresa a un domicilio, y en flagrancia es seguido por uno de nuestros carabineros”.

“En este contexto, se produce una dinámica que termina finalmente con la persona fallecida”, indicó la general inspector Soza.

La Fiscalía instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar las pericias correspondientes para aclarar lo sucedido.

Source Texto: La Nación / Foto: Meganoticias
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Fiscal de Quillota asumió investigación por el uso de ...

Según informa El Mercurio, los diputados del PS, Daniel Manoucheri y Daniela Cicardini. informaron este jueves que la denuncia hecha a la Fiscalía Regional de Valparaíso fue derivada a César Astudillo, quien actualmente se desempeña como fiscal jefe de Quillota.

Leer mas
Nacional

Pareja es asaltada en Lo Prado mientras comía completo...

Dos sujetos armados y a rostro descubierto ingresaron al recinto. Los intimidaron con armas de fuego: uno encañonó a la pareja, mientras el otro robó sus teléfonos celulares y billeteras.

Leer mas
Nacional

Cerca de 200 personas realizaron ataque contra comisar...

Según la información proporcionada por Carabineros, se registraron disturbios en las inmediaciones de la 54º Comisaría de la comuna, en la antesala de una nueva conmemoración del 11 de septiembre.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/