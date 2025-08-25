Suprema confirma suspensión de 4 meses a ministra Verónica Sabaj por chats con Luis Hermosilla

El Pleno de la Corte Suprema confirmó este lunes la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que sancionó a la ministra de ese tribunal, Verónica Sabaj Escudero, con la suspensión de cuatro meses de ejercicio en el cargo.



Durante la mañana de este lunes se llevó a cabo la instancia para analizar la sanción aplicada por la Corte de Santiago y escuchar los alegatos de la defensa, luego de que se dieran a conocer chats de la ministra con el abogado Luis Hermosilla, formalizado por cohecho y lavado de activos.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, informó: “Les comunico que el Tribunal Pleno, reunido en sesión extraordinaria el día de hoy, conoció la apelación del sumario administrativo que ha sido instruido en contra de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj”.



“Teniendo presente los antecedentes, escuchando, por supuesto a los abogados, se adoptó una decisión, el fallo se dará a conocer con posterioridad cuando se redacte, por supuesto, (…), la decisión es confirmar la sanción que viene impuesta por la Corte de Apelaciones de Santiago”, agregó.



La ministra Melo fue consultada si existía decisión respecto del cuaderno de remoción que la Corte Suprema había ordenado abrir contra la sancionada: “No, todavía no, porque su cuaderno quedó suspendido mientras estuviera vigente la investigación administrativa y como todavía no sale el fallo, una vez que esté el fallo, seguramente se va a reactivar y eso va a depender del señor presidente en su oportunidad”.