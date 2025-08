Suspensión en mina El Teniente provocaría un golpe al Imacec y al precio del cobre

La tragedia ocurrida en la mina El Teniente, que dejó a seis mineros fallecidos tras un derrumbe, ha generado la suspensión de faenas en la división, una medida que podría complicar el panorama económico del sector minero chileno este año.

Según el registro del Imacec de junio, el sector minero ya exhibe señales de retroceso, con una caída en sus resultados. En esa oportunidad, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, atribuyó esta baja a un menor desempeño de compañías clave como Escondida y Collahuasi.

En cuanto a un posible impacto futuro de la paralización de El Teniente en esta medición, Nicolás Román, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, afirmó que “si es que hay stock y la fundición no para, prácticamente no habría ningún efecto”. “Pero una vez que se acabe ese stock, sí habría efecto porque no tendría extracción para poder procesar y normalmente se mide la producción como cobre procesado. El efecto es del orden de los 10 millones de dólares diarios, eso es un efecto bastante importante y por supuesto que pegaría en el Imacec de agosto”.

El precio del cobre, indicador clave de la salud económica global, ha mostrado variaciones notables en los mercados internacionales, influenciado en parte por las contingencias de la industria minera.

Frente a este escenario, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, destacó que “se ha visto que en el Comex el precio de los futuros, el viernes antes del cierre, aproximadamente subió entre 0,3 a 0,35%”.

Esta tendencia alcista no fue exclusiva de los contratos de futuros, ya que la Bolsa de Metales de Londres (LME) también reflejó un impacto positivo. La LME registró un alza del 0,91%, situando el valor de la libra de cobre en 4,36 dólares y el de la tonelada en 9.622 dólares.

SUSPENSIÓN DE LABORES EN EL TENIENTE

Respecto a la situación de El Teniente, la ministra de Minería, Aurora Williams, explicó que “se van presentando distintos antecedentes que permitan una evaluación para determinar si están dadas las condiciones de apertura”.

“El Teniente tiene un solo nombre, pero tiene varias operaciones dentro del cerro y por ende acá se comenzará a evaluar y a determinar si están las condiciones para operar”, puntualizó en Cooperativa.

En esta línea, indicó que irán “revisando en la medida que se va entregando la información. Esto no tiene un plazo determinado, no está determinado por una norma legal, esto depende del intercambio de información técnica que se va entregando con el titular y el Sernageomin”.