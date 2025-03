Timonel de Evópoli: “No hubo división en Chile Vamos, hubo 3 votos díscolos dirigidos por Ossandón”

El timonel de Evópoli, Juan Manuel Santa Cruz, abordó la fallida designación de Felipe Kast como presidente del Senado y la elección de José Manuel Ossandón (RN) para liderar la Cámara Alta.



En conversación con Radio Infinita, Santa Cruz manifestó que es “lamentable lo que vimos ayer, no hubo una división en Chile Vamos, hubo tres votos díscolos dirigidos por Manuel José Ossandón, que logró reunir además al Partido Social Cristiano y al Partido Republicano”.



“Es inexplicable, se unió con el oficialismo, con la izquierda, votó el Partido Republicano con el Partido Comunista para que no ganara la opción que proponía Chile Vamos que era que el presidente fuera el senador Felipe Kast”, añadió.



En ese sentido, dijo que le “llama mucho la atención, cómo ocurre eso, hasta que nivel puede llegar la animadversión del Partido Republicano de estar disponible de juntarse con la izquierda para que Chile Vamos no obtenga la presidencia del Senado”.



El presidente de Evópoli recalcó que “lo cierto es que la propuesta de Chile Vamos no prosperó” y que “hay un proyecto personal de una persona con nombre y apellido”.