Timonel de la UDI sobre ajuste en el equipo: “La estrategia de Matthei no sufrirá modificaciones profundas”

El diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, se refirió al reciente ajuste en el equipo de campaña de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, quien designó a Carol Vargas, exadministradora municipal de Providencia, como su nueva jefa de gabinete, reemplazando al periodista Cristián Torres.



El cambio se produce tras una baja en las encuestas que desplazó a Matthei del liderazgo en la carrera presidencial, superada por el candidato republicano, José Antonio Kast, según la última encuesta Cadem, publicada el fin de semana.



También se destaca el avance de la abanderada del PC y Acción Humanista, Jeannette Jara, quien supera por un punto a la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, a semanas de las primarias oficialistas.



En conversación con Radio Duna, Ramírez afirmó que “la estrategia de Matthei no sufrirá modificaciones profundas, independientemente de la competencia oficialista en las elecciones de noviembre. Puede cambiar el enfoque, pero no el comando”.



El diputado enfatizó que “el equipo actual, conformado hace pocos días, seguirá siendo el definitivo, dentro de una planificación rigurosa y en ejecución”. En cuanto a la competencia con Jara y otros candidatos de izquierda, destacó que “los énfasis pueden ajustarse según la contienda, pero el equipo no cambiará”.



Finalmente, defendió la solidez y experiencia del grupo que acompaña a Matthei, asegurando que “la candidata se siente cómoda con ellos y confía en que la llevarán a La Moneda”.